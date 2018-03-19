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Trabzon'da DEAŞ üyesi kadın tutuklandı

TRABZON, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dağıstan uyruklu H

19 Mart 2018 20:35

TRABZON, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dağıstan uyruklu H.M. (24) adlı kadın, Trabzon\'da yakalandı.
Trabzon Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gelen Dağıstan uyruklu H.M. adlı kadın, oturum alabilmek için başvuruda bulundu. Hakkında yapılan incelemede, H.M.\'nin, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. H.M., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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