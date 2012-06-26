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Trabzon'da çöp konteynırına uzaktan kumandalı mayın: 3 asker yaralı

Jandarma Karakolu’ndan çöpleri alarak ayrılan 3 asker, çelik çöp konteynırının yakınına geldiğinde aniden patlama meydana geldi

26 Haziran 2012 13:06

Trabzon’un Düzköy İlçesi’nde askerlerin çöp attığı İlçe Jandarma Komutanlığı yakınındaki konteynırda patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 asker yaralandı. Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, saldırıyla ilgili ''Uzaktan kumandalı mayın patlatıldı, 1'i ağır 3 askerimiz yaralı" dedi.

Olay saat 07.30 sıralarında Ortamahalle'de meydana geldi. Jandarma Karakolu’ndan çöpleri alarak ayrılan 3 asker, çelik çöp konteynırının yakınına geldiğinde aniden patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 3 asker yaralandı. Durumu ağır olan askerin adının Jandarma Er Doğan Özkartal olduğu öğrenildi. Düzköy Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Trabzon’a gönderilen yaralı er, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrasında Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Dursun Ertuğrul, Düzköy’e gitti. Olayla ilgili incelemeler yapıldı. 


'Uzaktan kumandalı mayın patlatıldı'


Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, saldırıyla ilgili ''Uzaktan kumandalı mayın patlatıldı, 1'i ağır 3 askerimiz yaralı" dedi.

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