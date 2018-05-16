Trabzon'da çete operasyonunda 10 tutuklama

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da \'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak\' suçlarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı semtlerde yasa dışı bahis oynatıldığı ve ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak’ suçlarının saptanması üzerine harekete geçti. Belirlenen adres ve şüpheliler üzerinde bir süredir teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler operasyon için düğmeye basarak adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında iş adamının da yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait bazı dijital cihaz ve verilere de el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler Ş.A., M.A., C.A, Ç.A., C.B., K.Y., A.Y., V.E.Ç., S.A. ve G.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.