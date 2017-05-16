Trabzon'da çatışma; 1 asker şehit oldu

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde sabah saatlerinde çıkan çatışmada yaralanan 1 uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay bugün Karaağaç Yaylası mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarma, bir grup PKK’lı ile karşılaştı. Çıkan çatışma sonucu 1 asker hayatını kaybetti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, konuyla ilgili olarak yaptığı kısa açıklamada "Maçka ilçemiz kırsalında tek kişilik temas sağlandı. Bir uzman çavuşumuz hafif şekilde yaralandı" dedi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, konuyla ilgili açıklama yapılacağı bildirildi.

Yerel basının aktardığına göre çatışma bölgesine çok sayıda jandarma komando timi sevk edildi. Bölgede yoğun şekilde sis olduğu bildiriliyor.