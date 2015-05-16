Trabzon'da Cardozo kadroda yok

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da son antrenmanda ayağında ağrı hisseden Oscar Cardozo kadroya alınmadı.

Çaykur Rizespor ve Bursaspor galibiyetleriyle dördüncülük mücadelesini sürdüren Trabzonspor, Eskişehir'e golcü oyuncusu Oscar Cardozo olmadan gitti. Sabah yapılan antrenmanda ayağında ağrı hissettiğini teknik heyete ileten Paraguaylı golcü, teknik direktör Ersun Yanal tarafından Eskişehir kafilesinden çıkarıldı.

Eskişehirspor'u yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak isteyen bordo mavililerde Bosingwa, Sefa, Aytaç, Musa Nizam, Onur ve Yatabare sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Trabzonspor, bugün saat 14.20'de özel uçakla Trabzon'dan Eskişehir'e hareket etti. Bordo-mavili kafilede 18 oyuncu yer aldı.