Trabzon'da Bross gitti, 5 kişi kadro dışı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Hugo Broos'a 'istifa etmen şık olur' dediğini, Broos'un da buna 'tamam' yanıtı verdiğini söyledi.

Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından Belçikalı teknik adamları Broos ile görüştüğünü belirterek, ''Broos'a 'istifa etmen şık olur' dedim. O da 'tamam' dedi'' ifadesini kullandı.

Artık mağlubiyetleri kabullenemediğini vurgulayan Şener, Broos'un basına verdiği demeçlerle ve idari anlamda da hatalar yaptığını savundu.

Takımdaki 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını, bu futbolcuların Gökhan Ünal, Tony Sylva, Rigobert Song, Egemen Korkmaz ve Engin Baytar olduğunu anlatan Şener, ''Takımda malzemeciden idari kadroya kadar, yönetmelik gereği verilebilecek en yüksek ceza ne ise onu vereceğim'' diye konuştu.

Takım kaptanlığının Egemen'den alındığını söyleyen Şener, kaptanlığı Trabzonlu oyuncular Tolga Zengin veya Tayfun Cora'ya vereceklerini kaydetti.

Şener, Güney Kore'nin Seul takımını çalıştıran eski teknik direktörleri Şenol Güneş'in, teknik direktör konusunda en büyük adayları olduğunu belirterek, ''Kore'de sözleşmesi bitti. Eşyalarını alıp gelecek. Güneş ile anlaşmak istiyoruz'' diye konuştu.