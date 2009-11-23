Trabzon'da Broos dönemi sona erdi

T24 - Trabzonspor yönetimi teknik direktör Hugo Broos'un görevine son verildiğini açıkladı. Yeni teknik adam belli olana kadar takımı Ünal Karaman çalıştıracak.



Trabzonspor’da Hugo Broos devri resmen sona erdi.

Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başından beri takımı çalıştıran teknik direktör Hugo Broos’un şehrin ve ülkenin şartlarına uyum konusunda zorluk çektiğini ve bunun neticesinde karşılıklı görüşmelerin ardından görevinden alındığı belirtildi.

Sorumluluğun Ünal Karaman'a verildiği belirtilen açıklamada, kaptan Egemen Korkmaz, Rigobert Song, Tony Sylva, Gökhan Ünal ve Engin Baytar’ın sezon başından bu yana süren formsuzlukları sebebiyle bir süre özel çalışmalarının uygun görüldüğü açıklandı.

Son olarak takım kaptanlığı ve kadrodan ayrı çalışacak oyuncular hakkındaki kararı göreve gelecek yeni teknik direktörün tasarrufuna bırakıldığı belirtildi.





Karaman: İsteğe kayıtsız kalamazdım





Hugo Broos ile yollarını ayıran Trabzonspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarına sportif direktör Ünal Karaman yönetiminde başladı.

Karaman, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelişmeleri herkesin takip ettiğini belirterek, ''Trabzonspor'a hizmet adına gelmiştik. Trabzonspor'un geçiş dönemi içinde bizden isteği oldu. Bu isteğe bizim kayıtsız kalma şansınız söz konusu olmazdı. Bunu cevaplandırmaya çalışıyoruz'' dedi.

Karaman, kadro dışı bırakıldığı açıklanan Rigobert Song, Tony Sylva, Egemen Korkmaz, Engin Baytar ve Gökhan Ünal ile ilgili ise, ''Trabzonspor formasını giyen her oyuncu bizim için önemli oyuncu, hepsi ayrı bir değer. Dolayısıyla hiçbir arkadaşımızı dışlayıp, itilmiş pozisyonuna sokma düşüncemiz söz konusu değil. Trabzonspor, yapacağı her türlü eylemi tepeden tırnağa kendisine yakışır bir şekilde yapar. Belli dönem arkadaşlarımız aramızda olmayacak. Yine kenarda çalışacaklar, ama ruh olarak, duygu olarak içimizde olacaklar. En kısa sürede inşallah herkes kendine ait özeleştiriyi yapacak ve herkesi 'Trabzonspor'da bir bütünün parçasıyım' diyecek bir ruha ulaştırmaya gayret edeceğiz. Herkesten bu anlayışı bekliyorum. Trabzonspor zor dönemde ama bu dönemi aşacak güce sahip olacak'' diye konuştu.

Karaman, zor günde Trabzonspor'un en fazla taraftara ihtiyacının bulunduğunu kaydederek, ''Takımlarına sahip çıksınlar. Trabzonspor, sahipsiz değil. Çok daha iyi bir Trabzonspor olacak'' diye konuştu.









Broos tesislerden ayrıldı



Trabzonspor'da öğleden sonra kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve kulüp genel sekreteri Hasan Yener ile bir araya gelen Hugo Broos, antrenman öncesi futbolculara veda etti.

Broos, yönetim kurulu ile de son görüşmesinin ardından yardımcısı Jacky Munaron'un kullandığı otomobil ile tesislerden ayrıldı. Diğer yardımcı antrenörler Metin Diyadin ve Güray Genç'in de görevlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda yardımcı antrenör olarak Hamit Cihan ve Turgut Kural yer aldı.





Güneş açık kapı bıraktı



Trabzonspor'da teknik direktör Hugo Broos'un yerine geçmesi gündemde olan Şenol Güneş, bir süre dinlenmeyi düşündüğünü ancak Trabzonspor'un kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve gelebileceğini söyledi.



Trabzonspor'da başkan Sadri Şener'in ısrarla istediği tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, FC Seoul'deki görevinin sona ermesinin ardından Türkiye'nin yolunu tutuyor.

Güney Kore Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamlayan Seoul ile olan sözleşmesi sona eren Güneş, "Seoul'den resmen ayrılmadım ama sezon başında bu sene bittiğinde ülkeme döneceğimi söylemiştim. Hafta içi yöneticilerle görüşüp veda edeceğim" dedi.

Hugo Broos'un yerine Trabzonspor'un başına geçmesi gündemde olan Güneş, bordo-mavili kulüple sezon başında da görüşmelerde bulunduğunu ancak Seoul ile sözleşmesi sürdüğü için teklifi kabul etmediğini belirtti.

Yorgun olduğunu ve sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade eden Güneş, yine de Trabzonspor'a açık kaptı bıraktı.

Güneş, "Ben daha önce de Trabzonspor çaresiz kalırsa seve seve çalışacağımı söylemiştim. Sezon başında da görüştüğümüzde 'İyi bir yerli hoca bulun ve onunla çalışın' demiştim. Şimdi Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum farklı. Sanırım Broos ile de yollarını ayırmışlar. Sonuçta kendi şehrimin takımı. Aslında 6 ay çalışmayı düşünmüyordum. Senelerdir Türkiye'den uzaktayım. Memleketimi ve yakınlarımı çok özledim ve yorgunum. Trabzonspor'a dışarıdan destek gerekirse her zaman seve seve veririm. İçinde bulunmam, görevin başına geçmek gerekirse o zaman oturur konuşuruz" dedi.