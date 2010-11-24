-TRABZON'DA BİR TARAFTARA PARA CEZASI TRABZON(A.A)- 24.11.2010 - Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor ile Beşiktaş takımları arasında oynanan maçta spor ahlakına aykırı davranan bir kişiye bin 144 lira idari para cezası verdi. Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Vekili Aziz Mercan başkanlığında, Valilik B Toplantı Salonu'nda toplandı. Toplantı sonunda Kurul, 3 Ekim 2010'da, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta spor ahlakına aykırı davranan bir kişiye bin 144 lira idari para cezası kesti. Kurul, 21 Ekim 2010'da Trabzon'da oynanan Yalıspor-Gümüşhanespor takımları arasındaki maçta sahaya yabancı madde atan bir başka kişiyi de 6 ay spor müsabakalarını izlemekten men ederken, aynı kişiye ayrıca bin 717 lira da idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.