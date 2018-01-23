T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon'da biletler satışa çıktı, kuyruk oluştu

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR’un hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkarıldı

23 Ocak 2018 16:23

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR’un hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkarıldı. İlk günde taraftarlar bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.  
Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, pazar akşamı oynanacak olan Fenerbahçe maçı biletlerinin satışa çıkarıldığı belirtildi. Taraftarların aynı coşku ve heyecanla tribünleri doldurmaya davet edildiği açıklamada bilet fiyatlarına yer verildi. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte taraftarlar gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Meydan bilet satış noktasında taraftarlar bilet alabilmek için sırada bekledi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;
Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL 
Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL
Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL
Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL
Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL
Kategori 1 (Batı 1) 110 TL
VIP Silver 250 TL
VIP Gold 300 TL
Platinum A-C Blok ?400 TL
Platinum B Blok 425 TL

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZONDHATRABZONSPORunFenerbahçeTaraftarlarınBiletlerinMeydanKarşılaşmanınKale ArkalarıTL  KategoriDoğuTL KategoriBatıTL VIP SilverTL VIP GoldTL Platinum AC BlokTL PlatinumBlokTL FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24