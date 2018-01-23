Trabzon'da biletler satışa çıktı, kuyruk oluştu

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR’un hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkarıldı. İlk günde taraftarlar bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, pazar akşamı oynanacak olan Fenerbahçe maçı biletlerinin satışa çıkarıldığı belirtildi. Taraftarların aynı coşku ve heyecanla tribünleri doldurmaya davet edildiği açıklamada bilet fiyatlarına yer verildi. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte taraftarlar gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Meydan bilet satış noktasında taraftarlar bilet alabilmek için sırada bekledi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;

Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL

Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL

Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL

Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL

Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL

Kategori 1 (Batı 1) 110 TL

VIP Silver 250 TL

VIP Gold 300 TL

Platinum A-C Blok ?400 TL

Platinum B Blok 425 TL

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