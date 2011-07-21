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Spor

TRABZON'DA BENFİCA MESAİSİ TRABZON (A.A)

21 Temmuz 2011 00:12

-TRABZON'DA BENFİCA MESAİSİ TRABZON (A.A) - 20.07.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Benfica'nın, Toulouse ile yapacağı hazırlık maçını izlemek üzere Portekiz'e gitmesinden dolayı antrenmanı yardımcı antrenör Ünal Karaman, yönetti.  Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen hafif tempodaki antrenmana izinli olan Glowacki ile sakatlığı bulunan Murat Tosun katılmadı. Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla Benfica ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.  -BENFİCA RÖVANŞ MAÇI- Bu arada Trabzonspor'un Benfica ile yapacağı rövanş maçının Trabzon'da oynanmasının tehlikeye girdiği öğrenildi. 11. Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılacak olması nedeniyle provalarda saha zemininin oldukça bozulduğu, kapanış töreninin de yine aynı yerde gerçekleşmesi halinde karşılaşmanın burada oynanamayacağı belirtildi. Trabzon'da karşılaşmanın oynanamaması halinde, rövanş maçının daha önce UEFA'ya ikinci stat olarak bildirilen İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı ifade edildi.

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