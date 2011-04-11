-TRABZON'DA BAYRAM HAVASI TRABZON (A.A) - 10.04.2011 - Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesi, Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından, bordo-mavili taraftarlar Maraş Caddesi'nde toplandı. Takımlarına yönelik tezahüratta bulunan taraftarlar, alınan galibiyet sonrası liderliği korudukları için doyasıya sevindiler. Yoğunluk nedeniyle bir süreliğine araç trafiğine kapanan yol, taraftarların yürüyüşe geçmesiyle birlikte yeniden açıldı.