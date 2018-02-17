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Trabzon'da barda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da bir barda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Sefa Durmuş (37) öldü, 3 kişi yaralandı

17 Şubat 2018 15:39

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da bir barda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Sefa Durmuş (37) öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi, Devlet Sahil Yolu üzerindeki bir barda meydana geldi. Müşteri iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip peş peşe ateş etti. Sefa Durmuş, omuzundan, E.Ç., F.K. ve N.K. ise ayaklarından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sefa Durmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasıyla MOBESE kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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