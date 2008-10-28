Eski Trabzon Alay Komutanı Albay Ali Öz’ün adının da geçtiği Eyüboğlu ailesinden iki kişinin öldürüldüğü JİTEM davasında sanıklardan biri 10 bin YTL kefaletle serbest bırakıldı. Eyüboğlu ailesi “Trabzon’da adam öldürmek serbest mi” diye isyan ediyor



Trabzon’da, Eyüboğlu ailesinden iki kişinin “önlem alın” ihbarına rağmen öldürülmesine ilişkin JİTEM’in de adının karıştığı davada, davayı gören mahkeme ve savcının itirazına rağmen üst mahkeme sanıklardan birini tahliye ederken, Jandarma bir sanığın ‘haber elemanları’ olduğunu resmen kabul etti. Olayda ikinci silahın varlığı kanıtlandığı halde, yargılama bir silah üzerinden sürdürülüyor.



YOK SAYILAN İHBAR



• Mustafa ve Çağdaş Eyüboğlu; ailenin, 10 Haziran 2006’da karakola yaptığı Coşkun Aydın’ın ismini de vererek “önlem alın öldürecek” ihbarına rağmen önlem alınmayınca Maçka’da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayetin baş zanlısı Coşkun Aydın, iki yıl sonra kaçtığı Ukrayna’da yakalanmış, ailenin ısrarlı takibi sonucu altı ay sonra Ocak 2008’de getirtilebilmişti. Aynı olayda gecikmeli de olsa Halit Sağlam ve pazarlıklar sonucu teslim olan Gökhan Aksoy da yargılanmaya başlanmıştı.



YİNE ALBAY ALİ ÖZ



• Sanık Sağlam, yargılama aşamasında mahkemeye ilettiği mektubunda JİTEM’den para aldığını belirtip, buna ilişkin ayrıntılar verirken, Dink suikastında da çok tartışılan dönemin İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz’ün de adı geçmişti. Ailenin zanlıların neden yakalanmadığı sorusuna Öz’ün “Aile şikayetçi olmazsa Gökhan’ı gözaltına alırım. Çünkü Halit benim adamım, ben iş veririm o yapar” dediği aile tarafından açıklanmıştı.



JİTEM PAZARLIĞI



• JİTEM isminin öne çıkmasına ailenin avukatı Özcan Tik “Kime suçlu diye el atsan ya polis muhbiri ya da JİTEM elemanı çıkıyor” diye dikkat çekmiş ve davada JİTEM’in pazarlıklar yaptığını öne sürüp bundan yakınmıştı.



İLK TAHLİYE



• Mahkeme, JİTEM elemanı olduğunu açıklayan sanık Halit Sağlam’ın durumunu Jandarma’ya sorarken, davanın diğer sanığıyla yaptığı telefon konuşmaları ortada iken kendisini tahliye etmişti. Sonraki aşamada gizlilik kararıyla devam eden davada çarpıcı gelişmeler ortaya çıktı.



JANDARMADAN İTİRAF



• Edinilen bilgiye göre, dava sanıklarından Halit Sağlam’ın JİTEM elemanı olduğu, Jandarma Genel Komutanlığı’nca davanın görüldüğü Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen resmi yazıyla kesinleşti. Yazıda “Komutanlığımız kayıtlarında yapılan araştırmada... oğlu Halit Sağlam isimli şahsın 5 Eylül 2002 ile 31 Aralık 2006 tarihleri asında komutanlığımızca haber elemanı (muhbir) olarak kullanıldığı, 31 Aralık 2006 tarihinde de güvenilirliğini kaybetmesi ve diğer sebeplerden dolayı ilişiğin kesildiği tespit edilmiştir” dendi.



İKİNCİ SİLAH KESİNLEŞTİ



• Dava başından beri olayda tek silah kullanıldığı iddiasıyla sürdürülüyordu. Ancak ailenin cinayet yerinde ele geçirilen mermi sayısının farklı olduğunu belirlemesi ve bunu ısrarlı takibi de sonuç verdi. Adli Tıp bulunan mermi çekirdeklerine ilişkin incelemesi olayda ikinci silahın kullanıldığını belgeledi, bu da sanıkların aleyhine kanıtları daha da güçlendirdi.



BAŞKA MAHKEMEDEN TAHLİYE



• Ancak Eyüboğlu ailesine yönelik saldırı hazırlığı yaptıklarını jandarmada itiraf eden, olaydan sonra da pazarlıklar sonucu teslim olan sanık Gökhan Aksoy’un, davayı görüşen mahkemenin reddetmesine ve Trabzon Başsavcılığı’nın itirazına rağmen, bir üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 23 ekimde tahliye edildiği ortaya çıktı. Mahkemenin tahliyeyi 10 bin YTL kefaletle verdiği ve sanığa yurtdışı yasağı koyduğu da kararda görüldü.



KATİLLERE ÖDÜL



• Bu gelişme, tehditler ve türlü engellemelere rağmen yargılamayı ısrarlı takip eden katillerden hesap sorulmasını isteyen aileyi daha da üzdü. Kardeşi ve yeğeninin ölümünün bilerek engellenmediği gibi sorumluların cezalandırılmak istenmediğini savunan Ayla Eyüboğlu Taraf’a şunları söyledi: “10 bin YTL gibi komik kefaletle bu kişinin serbest bırakılmasının yaratacağı şey adaletsizlik duygusudur. Bu kararı verenler bunu hissedecek mi? Bu katil kimler tarafından korunuyor, bu ülkede katiller ödüllendiriliyor mu? Katillerin cezasını mahkeme vermeyecekse kim verecek, soruyor ve yanıt bekliyorum. Biz şimdi mağdur aile olarak ne yapalım. Ülkenin hukuk sistemi yargılar dedik ama hukuk katilleri ödüllendirdi. Katiller ödüllendirilse de sonuna kadar en yüksek mercilere gerekirse AİHM’ye giderek kardeşim ve kuzenimin hesabını soracağız.”



