Trabzon'da ABD ve İsrail'e Kudüs tepkisi

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı, düzenlenen ‘Büyük Kudüs’ yürüyüşüyle protesto edildi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’i başkent olarak tanımasına tepkiler Türkiye’de çığ gibi büyürken, Trabzon’da oluşturulan Kudüs Platformu’nca da protesto yürüyüşü ve miting organize edildi. Saat 13.00’de Cumhuriyet Caddesi’nden başlayan yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi partilerin il başkanları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Alanı’nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından düzenlenen mitingde mehteran ekibi de sahne aldı. Mitinge katılanlar, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: ZALİMLER MUTLAKA DİZ ÇÖKECEKTİR

Kuran okunan ve dua edilen mitingde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu İsrail’i zalim olarak nitelendirdi. Başkan Gümrükçüoğlu, şöyle dedi:

“Bugün bir araya gelişimiz sıradan bir araya gelme değildir. İmanı bir vazife olmak için toplanmışız. İşte hepimiz Kudüs kendilerine gönderilen peygamberlere isyan eden Yahudilerin baş şehri olarak kabul edilemez. Bugün zalim İsrail ve onun işbirlikçilerine meyil etmemek, mazlum Filistin kardeşlerimizin yanında bulduğunu haykırmak için buradayız. ‘Size ne Kudüs’ten sizi ne ilgilendiriyor Kudüs’ diyen zalimlere sesleniyoruz; Miraç hediyemiz mübarek kılınan topraklardır. Kudüs bizim için manevi meseledir. Milli meseledir. Haremimizi işbirlikçilerce kirletilmesine asla izin vermeyeceğimiz. Zalimler mutlaka diz çökecektir.”

VALİ YAVUZ: TRABZON\'DAN DÜNYA\'YA DEKLARASYONDUR

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise yaşanlarla İslam dünyasının uyandığına işaret ederek “İslam dünyasını hedef alan sonucunda din çatışmasını hedefleyen büyük bir proje adım adım uygulanmakta. Bütün sinir uçlarını harekete geçirecek kararı ABD Başkanı tarafından saçma sapan karar alınmıştır. Bu olay nereye ulaşmıştır. İslam dünyasının uyanmasına ulaşmıştır. Dünya lideri Erdoğan’ın ‘Kudüs İslam dünyasının başkentidir’ açıklaması her şeyi gösterdi. Lamı cimi yoktur kabul etmeyiz. Bütün İslam dünyasında lider olan Türk milletinin öncülüğünde bu mesele de hallolacaktır. Bu muhteşem tablo farkında olduğumuzu gösteriyor. Bu bir dünyaya Trabzon’dan deklarasyondur. Trabzon üzerinden gösterilen müthiş bir duruştur” diye konuştu.

Miting, alanda edilen dua ve getirilen tekbirlerle sona erdi.

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