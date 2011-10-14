Trabzon'da 5 gol vardı!

T24

Trabzonspor-Ankaragücü maçından notlar



Glowacki, kadroda yok



Yeni çimde ilk maç



Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Ankaragücü ilk yarıyı 1-1 berabere kapadılar.4. dakikada Turgut Doğan’ın pasında, sol çaprazdan ceza alına sokulan Thisdell’in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.14. dakikada Volkan Şen’in kafa ile pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Pawel’in gelişine sert şutunda, top üstün auta gitti.19. dakikada Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada taşıdığı top ile soldan ceza alanına doğru hareketlenen Turgut Doğan’ın şutunda, yerden seken top kaleci Tolga’nın solundan filelere gitti: 0-1 28. dakikada ceza alanı sağ tarafından rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye doğru inen Burak’ın açısının daralmasına karşın yaptığı vuruşta, top kaleci Özden’de kaldı.29. dakikada Trabzonspor art arda iki önemli fırsatı değerlendiremedi. Bu dakikada Colman ile ver-kaç yaparak rakibinden de sıyrılan Adrian’ın vuruşunda, top kaleci Özden’den döndü. Dönen top ile sol taraftan köşe vuruşu noktasına yakın bir yerde topla buluşan Volkan Şen’in ortasında, yakın mesafedeki Pawel, meşin yuvarlağı kafa ile filelere göndermek istedi ancak kaleci Özden bir kez daha gol izni vermedi.33. dakikada Serkan’ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Özden’i geçen top, üst direkten oyun alanına döndü. Ankaragücü savunma oyuncuları daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.36. dakikada soldan ceza alanına giren Adrian’ın yerden çıkardığı topa altı pası içinde kaleci Özden sahip oldu.38. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bu dakikada Adrian’ın soldan yerden pasında, altı pas içindeki Pawel, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1 45. dakikada Rajnoch’un ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Tolga’da kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.Spor Toto Süper Lig’deki Trabzonspor ile Ankaragücü arasında yapılan karşılaşmaya kadın ve çocuk taraftarlar, yoğun ilgi gösterdiler.Türkiye Futbol Federasyonunun bilet ücretlerini karşıladığı kadın ve çocuk taraftarlar, kendilerine kapalı ve VIP tribününde ayrılan toplam 3 bin kişilik yeri doldurdular. Kadınlar bulundukları yerden coşkuyla takımlarına destek verirken stadın diğer bölümlerinde ise yer yer boşluklar olduğu gözlendi. Karşılaşmayı 15 bine yakın bordo-mavili taraftar izledi.Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Glowacki, Ankaragücü maçının 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmayan bordo-mavili futbolcunun UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde CSKA Moskova ile hafta içinde yapılacak karşılaşma öncesi riske edilmediği öğrenildi. Bu oyuncunun yerine savunmada Mustafa Yumlu görev yaptı. Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, milli takım kampından dönen Marek Cech ile eşi doğum yaptığı için önceki gün gittiği Almanya’dan dönen Halil Altıntop’u yedek kulübesinde oturttu.Trabzonspor, yeni saha zemininde ilk maçını Ankaragücü ile yaptı. Pazartesi günü sökülen eski çimlerin yerine Hollanda’dan 24 tırla getirilen çimler ile yeni saha zeminine kavuşan Hüseyin Avni Aker Stadı’nda bordo-mavililer, ilk karşılaşmasını oynadı. Trabzonspor’da taraftarların oyları sonucunda Eylül ayının en değerli oyuncusu seçilen Ondrej Celustka, maç öncesi ödülünü kulüp başkanı Sadri Şener’in elinden aldı. Başkan Şener, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde attığı golle takımının Inter’i 1-0 yenmesini sağlayan Çek oyuncuyu bir kez daha tebrik ederek başarılarını devamını diledi.