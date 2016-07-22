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Trabzon’da 3 polisin şehit olduğu saldırıyı HBDH üstlendi

Saldırıda 5'i polis, 6 kişi yaralanmıştı

22 Temmuz 2016 01:07

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 3 polisin şehit olduğu saldırıyı, Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) üstlendi. 

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Maçka İlçesi'nde yol kontrol noktasındaki polislerin güvenliğini sağlayan çevik kuvvet ekibine yönelik bombalı ve silahlı saldırının ardından 3 polis memuru şehit olurken, 5'i polis 6 kişi yaralanmıştı.

Kendileri yakın olan internet sitelerinden Maçka'daki saldırıyı üstlenen Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), Suruç saldırısının yıldönümünde eylem yaptıklarını ileri sürdüler. Şehit sayısını 11 göstererek tabana yaptıkları eylemin büyüklüğünü yalan bir mesajla anlatmaya çalışan örgüt, Giresun'da 7 Mayıs 2016 tarihinde Jandarma Başçavuş Zafer Çalışkan'ın şehit edildiği olayı da üstlenmişti.

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