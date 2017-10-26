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Trabzon’da 2 ayrı FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında yapılan 2 ayrı operasyonda aralarında muvazzaf askerler, esnaf, doktor ve öğretmenlerin yer aldığı 45 kişi gözaltına alındı

26 Ekim 2017 18:19

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında yapılan 2 ayrı operasyonda aralarında muvazzaf askerler, esnaf, doktor ve öğretmenlerin yer aldığı 45 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgütün askeri yapılanmasına mensup oldukları iddiasıyla 12 ilde 14 muvazzaf asker ile 4 ilde aralarında öğretmen, doktor, akademisyen ve esnaflarında yer aldığı 31 kişi olmak üzere toplam 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandığı belirtildi.

 

 

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