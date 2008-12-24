Trabzon'a süper yetenek!..

Trabzonspor, Burundi Milli Takımında forma giyen 1993 doğumlu Faty Papy'yi Trabzon'a getirmeye hazırlanıyor.



Daha önce genç futbolcuyla her konuda anlaşan bordo - mavili yöneticiler, birkaç gün içerisinde Trabzon'a geleceği öğrenilen futbolcuyu önce A takımda denemeyi ardından ise futbolcuyu kiralık olarak başka bir takıma vermeyi planlıyor. Ancak futbolcunun A takımda başarılı olması durumunda kadroda tutulabileceği öğrenildi.



Afrika'nın gelecek vadeden futbolcuları arasında üst sıralarda yer alan Faty Papy, 15 yaşında olmasına karşın ülkesinin A milli takımında da zaman zaman forma giyiyor.



BAŞKAN'IN CEZASINA İTİRAZ EDİLMEYECEK



Öte yandan Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, PFDK'nın Başkan Sadri Şener'e verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasına itiraz etmeyeceklerini söyledi. Bu arada Bursaspor'dan Yusuf'un transferinde zorlukla karşılaşan bordo - mavili yönetim, transferin gerçekleşmesi için futbolcunun devreye girmesini istedi. Bordo - mavili takımın genç transferi 15 yaşındaki Faty Papy'nin ise önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.



Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, Başkan Sadri Şener'in PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmasının ağır bir ceza olduğunu söyledi. Yener, cezanın iptali için Tahkim Kurulu'na itiraz etmeyeceklerini de belirterek, "Trabzonspor olarak her zaman Türk futbolunda kurumlara saygıdan ve Fair Play'dan yanayız. Biz hiçbir dönemde gerginliği artıracak bir duruş içerisinde olmadık. Ancak üst üste gelen hakem hatalarına camiamızın aşırı tepkisi nedeniyle, bir yerde camianın sesini gündeme taşıması gereken başkanımız bazı açıklamalar yaptı. Ancak bana göre bu tepkisinin derecesi ölçülüydü" diye konuştu.



"TAHKİM'E GİTMEYECEĞİZ"



Yönetim kurulu olarak başkan Sadri Şener'e verilen cezaya karşı olduklarını da söyleyen Yener, "Futbol Federasyonu ve Disiplin Kurulu böyle bir cezayı uygun gördü. Trabzonspor Yönetim Kurulu ve camiası olarak bu cezaya hiçbir şekilde katılmadığımız halde başkanın da isteği ile Tahkim Kurulu'na gitmeyeceğiz. Dileğimiz hakemlerimizin daha formda olmaları ve hakem hatalarının sonuca tesir etmemesidir" şeklinde konuştu.



YUSUF'UN TRANSFERİ ZORA GİRDİ



Yener, Bursaspor'lu Yusuf'un transferinde önemli zorluklarla karşılaştıklarını da doğruladı ve Bursaspor'un bu futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini belirterek, "Biz Bursaspor kulübüne verebileceğimiz miktarı önerdik, onlar ise daha fazlasını istediler. Takasa da sıcak bakmıyorlar. Kendi adımıza bu transfer için gerekeni yaptık. Ancak şartlar şu anda uygun değil. Görüşmeler sürüyor ama şu anda olumlu bir şey söyleyemiyoruz" dedi.



"TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Bu gelişmeler sonrasında Yusuf'un Trabzonspor'a gelmek için Bursasporlu yöneticilere baskı yaptığı ve birkaç gün içerisinde bu transferde somut gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi. Yener, yapmayı düşündükleri transferleri Antalya kampına yetiştirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da belirterek, "Sezon başı yaptığımız transferlerin tümü Almanya kampına yetişmişti. Dolayısıyla bu futbolculardan ligde üst düzey verim almıştık. Ara transferde de almayı düşündüğümüz futbolcuları Antalya kampına yetiştirmek istiyoruz. Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda orta sahanın solu için ise bir isim belirlemedik" diye konuştu.



BRUNO TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ



Trabzonspor'un bu sezon Orduspor'da yıldızı parlayan Brezilyalı golcü futbolcu Bruno Ferreira Momra Rosa'yı transfer etme girişimleri sonuçsuz kaldı. Trabzonsporlu yöneticilerin tüm ısrarlarına rağmen futbolcuyu satmaya yanaşmayan Orduspor idarecilerinin, son olarak gündeme gelen takas teklifini de kabul etmediği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine Bruno'nun transferini askıya alan yönetim, futbolcuyu izlemeye devam edecek.



JABİ, ERDİNÇ VE HASAN'A TALİPLİ ÇOK



Trabzonspor'la sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilen Erdinç, Jabi ve Hasan Üçüncü, transferin gözde futbolcuları arasında yer alıyor. Bonservisleri elinde olan üç futbolcuyu da kadrosuna katmak isteyen Antalyaspor, Kocaelispor ve Hacettepespor gizli bir rekabete girişirken, Gençlerbirliği'nin de bu futbolcular için nabız yokladığı öğrenildi.



TRABZONSPOR, ANTALYA CUP'A KATILACAK



Antalya kampını 10 günden, 15 güne çıkaran Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcuları zorlu bir antrenman programına sokmaya hazırlanıyor. Daha önce 27 Aralık - 7 Ocak tarihlerinde yapılacağı açıklanan kampı 29 Aralık - 13 Ocak tarihleri arasına alan Yanal, bu süre zarfında iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor. 6 Ocak 2009 tarihinde Antalya'da Antalyaspor'la Fortis Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olan bordo - mavili takım daha sonra yine Antalya'da düzenlenecek olan Antalya Cup'a katılacak.