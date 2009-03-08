Trabzon’a sahası kâbus oldu

Turkcell Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, son haftalarda sahasında aldığı sonuçlarla lig yarışında önemli puanlar kaybetti.



Ligin 21. haftasında Denizlispor'a 2-0 yenilerek sahasında 398 gün sonra mağlubiyet yüzü gören bordo-mavililer, Konyaspor'a da dün Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yenilerek zirve yolunda yara aldı.



Trabzonspor, ligden düşmeme mücadelesi veren rakipleri Denizlispor ve Konyaspor karşısında aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra sahasında Beşiktaş, Gaziantepspor ile Sivasspor berabere kalarak puanlar yitirmişti.



Galibiyetler de zor oldu



Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaptığı 11 maçın 6'sını kazanmayı başarmasına karşın bu maçlarda da oldukça zorlandı.



Bordo-mavililer, 6 maçın 5'in de tek farklı galibiyetlerle sahadan ayrılırken bir maçı 2 farklı önde bitirdi.



Trabzonspor sahasında, Ankaragücü, Eskişehirspor ve Kocaelispor'u 2-1, Hacettepe'yi 1-0, Antalyaspor'u 3-2, Ankaraspor'u ise 2-0 yenmişti.



Şener: Yengilgiler üzücü



Kulüp başkanı Sadri Şener, Denizlispor ve Konyaspor gibi ligden düşmeme mücadelesi veren takımlar karşısında beklemedikleri sonuçlar aldıklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



Haftaya Galatasaray ile sahalarında karşılaşacaklarını ifade eden Şener, "Bu maçı kazanıp yenilgileri telafi etmek istiyoruz. Ne yazık ki düşme potasındaki rakiplerimiz karşısında iyi oynamıyoruz. Galatasaray maçında iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi.



Yanal: Gol olmayınca strese giriyoruz



Teknik direktör Ersun Yanal ise Trabzon'a gelen takımların önce oynatmamayı düşündüğünü belirterek, "Gelen takımlar savunma bloğunu sağlam tutuyorlar. Bizim de bunu aşamadığımız anlar oluyorlar" diye konuştu.



Oyuncuların kapasitelerini zorladığını kaydeden Yanal, şöyle konuştu:

"Bu konuda onlara destek olacağız. Birçok takımın ortaya koyamadığı performansı sergiliyoruz. İç sahada sıkıntımız yok aslında. Rakiplerimiz ciddi savunma yapıyorlar, çok dirençli oynuyorlar. Üretilen pozisyonlar gol olmayınca da strese giriyoruz. Herkes puan kaybediyor. Bu tür sürpriz puan kayıpları rakiplerimiz de yapıyor. Baraj bu yıl düşük olacak. Bundan sonraki yıllarda her takımın her takımı yenebileceğine daha çok rastlayacağız. Çünkü takımlarımızın kalitesi artıyor."

