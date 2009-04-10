Trabzon'a FİFA'dan iyi haber

FIFA İhtilaf Çözüm Komitesi (DRC), Trabzonspor'un eski futbolcusu Polonyalı Miroslow Szymkowiak'ın bordo mavili kulübe 733 bin 200 Euro ödemesini kararlaştırdı.



Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, DRC'nin Szymkowiak ile ilgili kulübün tazminat talebini kısmi olarak kabul ettiği belirtildi.



Açıklamada, Szymkowiak'ın, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde bordo-mavili kulübe 733 bin 200 Euro ödemesini uygun gördüğü ifade edildi.



Komite, Trabzonspor'un "Polonya kulübü LKS Mazur Karczew'in, Szymkowiak'ın bordo-mavili kulübe ödemek zorunda olduğu tazminattan müştereken ve müteselsilen sorumluluğu" yönündeki talebini ise reddetti.



Polonyalı oyuncu, 2006-2007 sezonunda kulüpten habersiz olarak ülkesine dönmüş ve kulübe mektup göndererek futbolu bıraktığını bildirmişti. Ancak futbolcunun sözleşmesinin sürmesi nedeniyle Trabzonspor Kulübü, Szmykowiak için FIFA'ya 1 milyon 200 bin Euroluk dava açmıştı.

