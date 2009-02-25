'Trabzon'a ABD üssü haberleri doğru değil'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, "Kırgızistan'ın topraklarındaki ABD üssünü kapatma kararının ardından, Washington'un Afganistan'a ikmal için Trabzon'a bir askeri üs açmayı planladığı" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti ve öncelikli hedeflerinin Orta Asya ülkeleriyle uzlaşmak olduğunu söyledi.



Büyükelçi Jeffrey, "Afrika kökenli Amerikalıların Tarihini Anma Ayını" kutlamak için Türk Amerikan Derneğinde (TAD) düzenlenen etkinlikte, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, " NATO üslerini kullanıyoruz. Uzlaşma imkanlarını inceliyoruz. Ama biliyorsunuz, Türkiye'de İncirlik'i kullanıyoruz. NATO için ve özellikle Afganistan'a personel göndermek için. Herhalde bu durum devam edecek. İkili anlaşma var ve bu gerekli kalacak" diye konuştu.



Jeffrey ayrıca, "Türkiye özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da kilit rol oynuyor. Bunu destekliyor ve koordinasyon yapmak istiyoruz" dedi.



Ankara'ya bugün gelmesi beklenen ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell'ın ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Büyükelçi Jeffrey, "Henüz resmi açıklama yapmadık ama Mitchell önümüzdeki 2 gün boyunca Türkiye'yi ziyaret edecek. Çünkü Türkiye, özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da kilit rol oynuyor. Hem Irak'ta faydalı bir rol, hem de Suriye, İsrail, Lübnan'da öncü bir rol oynuyor. Bunu destekliyoruz ve aynı zamanda koordinasyon yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD yönetimine terörü yeniden tanımlaması" yönündeki çağrısının hatırlatılması üzerine ise ABD Büyükelçisi, ülkesinin Türkiye ile terör örgütü PKK konusunda yakın bir işbirliği içinde olduğunu anımsattı. Jeffrey, "Bizce kasten sivil topluma saldıran her grup teröristtir. Yani, niçin bu saldırıyı yaptıkları önemli değil. Bizce sadece kasten sivil hedefleri vuran gruplar teröristtir" dedi.



ABD'de her yıl şubat ayında, Afrika kökenli Amerikalıların tarihini hatırlamak, öğrenmek ve bu tarihe katkıda bulunanları anmak amacıyla kutlanan "Black History Month", başkent Ankara'da da ABD Büyükelçiliği ve TAD'ın ortak sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikle kutlandı.



Amerika'nın tanınmış şairleri, yazarları ve konuşmacılarına ait şiir ve makalelere yer verilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, "Free Fall" isimli bir müzik grubu da konser verdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Kathryn Schalow da gecede, Sojouner Truth'a ait 1851 tarihli bir konuşmayı okudu.



Etkinliğin ardından düzenlenen resepsiyonda ise Afrika kökenli Amerikalıların mutfağından esinlenilmiş yemekler sunuldu.



1926'dan bu yana ABD'de "Black History Month" dolayısıyla bir ay süren kutlamalar yapılıyor.

