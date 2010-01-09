Trabzon:4 - Denizli Belediye:0

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, Denizli Belediyespor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzon 46. dakikada Engin ile farkı 4'e çıkardı.
İLK YARI
2. dakikada, sol kanattan ceza sahasında giren Engin, daha müsait durumdaki Serkan'a pasını çıkardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
7. dakikada, sağ kanattan taşıdığı topla çizgiye kadar inen Serkan Balcı'nın ceza sahasına ortaladığı topu, Gökhan Ünal düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0.
29. dakikada, Denizli Belediyespor ceza sahası önünde rakibinden topu kapan Gökhan Ünal, ceza sahasına girerek Umut'a pasını aktardı. Umut'un dokunamadığı top, kale direğine dibinden dışarı çıktı.
40. dakikada, sağ kanattan Ömer Aysan'ın ceza sahasına ortasında, Sezer topu yere indirmeden şut çekti. İyi yer tutan kalece Oğuz, meşin yuvarlağı kontrol etti.
43. dakikada, Gökhan Ünal'ın pasında topla buluşan Sezer, sol taraftan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı, Umut'un önüne çıkardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.
Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Fethi Serkan Koçak, Engin Erdem, Serkan Olguncan
Trabzonspor: Onur, Ömer, Giray, Egemen, Ferhat, Selçuk, Sezer, Serkan, Engin, Umut, Gökhan
Denizli Belediyespor: Oğuz, Ersin, Cengiz, Fatih Yılmazlar, Ahmet, Salih, Cem, Burak, Barış, Fatih, İsmail
Goller: Dk. 2 Serkan Balcı, Dk. 7 Gökhan Ünal, Dk. 43 Umut (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ömer Aysan, Dk. 23 Giray (Trabzonspor), Dk. 30 Fatih Yılmazlar (Denizli Belediyespor)