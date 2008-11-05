Trabzon zirveyi sevdi



Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde bu sezon 5. haftada, 134 hafta sonra liderlik zevkini tadarken, 9. hafta sonunda da tekrar zirveye çıktı.





Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başarı grafiğini yükselten Trabzonspor'da, Turkcell Süper Lig'de 9. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturmanın keyfi yaşanıyor.



Geçen sezonu yüzde 46'lık galibiyet yüzdesi ile tamamlayan Ersun Yanal, bu sezon ise bordo-mavili takımda yüzde 67'lik bir galibiyet yüzdesi yakaladı.



Ersun Yanal yönetiminde geçen sezon 24 lig maçında 11 galibiyet, 10 yenilgi ve 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



134 HAFTA SONRA LİDERLİK SEVİNCİ



Ligin 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 yenerek liderliği ele geçiren bordo-mavili takım, böylece ligde 134 hafta sonra liderliği Ersun Yanal yönetiminde yaşamış oldu.



Karadeniz ekibi en son, 2004-2005 sezonunun 7. haftasında, 19 puanla Fenerbahçe ile birlikte liderliği paylaşmıştı.



Ligin 5. ve 6. haftalarını lider olarak kapatan bordo-mavililer, Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği, geçen hafta sonu, ligin 9. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 4-0 yenerek tekrar ele geçirdi.





GEÇEN YIL 6. BİTİRDİ



Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, geçen sezon ligi 6. sırada tamamlamıştı.



Bu yıl ise bordo-mavili takım, Yanal ile çıktığı ilk 9 maçta gösterdiği performansla, İstanbul'un şampiyonluğa oynayan takımlarından 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın 2, 5. sıradaki Galatasaray'ın 3, 9. sırada bulanan Fenerbahçe'nin ise 7 puan önünde, ligin tepesinde yer alıyor.

