Trabzon zirveyi karıştırdı

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Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar

Elazığ depreminin simgesi Keko da maçtaydı

Galatasaray'da 4 eksik

Arda arkadaşlarına destek verdi

Trabzonspor cephesi

AIDS ile mücadele için kırmızı top

Bakan Özak maçta, iki başkan yanyana



Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, iki takımın karşılaşmasını izleyenler arasında yer aldı.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ile Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, karşılaşmayı protokol tribününden birlikte izlediler.



Turkcell Süper Lig'de 26. haftanın kritik maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray, Arda'nın yokluğunda Ankaragücü maçındaki 11'den sadece bir değişiklikle sahaya çıktı. Rijkaard, defansta Lucas Neil'ın yanında bu maçta Emre Güngör'e görev verdi. Sarı-kırmızılıların mutlak kazanması gereken bu maça Rijkaard ofansif bir kadro ile başladı. Trabzonspor'da ise geçtiğimiz hafta kadroya giremeyen Cale ve Colman Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.NTV Spor'un haberine göre maç beklendiği gibi çok hızlı başladı. Galatasaray önce Dos Santos'la ardından Jo'yla çok önemli 2 pozisyondan yararlanamadı. Bu pozisyonlarda Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak'ın hakkını da vermemiz lazım. İki pozisyonda da açıyı çok iyi kapattı. Bu dakikadan sonra bir 5-6 dakika Trabzonspor baskısı oluştu. Bordo-mavililer önce Alanzinho ile Colman Emre Güngör'ü 2'ye 1 yakaladı. Alanzinho pasını Colman'a atmak istedi ancak Emre Güngör çok kritik bir müdahele ile golü önledi. Trabzonspor'un 2. gol tehlikesi ise Burak'la geldi. Umut'un ortasında Burak kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.Trabzonspor, golü 30. dakikada o ana kadar maçın yıldızı olan Emre Güngör'ün yaptığı hatayla buldu. Neil'in pasında Emre Güngör kendi ceza sahasının önünde pres yapan Umut'a topu kaptırdı. Seken topu önünde bulan Colman rahat pozisyonda topu Leo Franco'nun yanından ağlara yolladı.Galatasaray 35. dakikada 2 kere beraberliğe çok yaklaştı. Önce Dos Santos sol çaprazdan ceza sahasına girdi sert vurdu, top kaleciden döndü, devamında bu kez ceza sahasına atıaln uzun topta Onur, topu elinden sektirdi Barış'ın vuruşunda defans topu çıkardı. Galatasaray bu dakikadan sonra baskısını arttırdı. Mustafa Sarp rakiplerinden çalımla kurtuldu, Elano'nun pasıyla ceza sahasına girdi, geriye çıkardı Sabri'nin vuruşu defanstan döndü. Bu dakikadan sonra iki takım da gol atamadı ve ilk yarı Trabzpnspor'un 1-0 üstünlüğü ile kapandı.İkinci yarıya Galatasaray beraberlik golünü bulmak için başladı. Defansını öne çıkartan sarı-kırmızılılar, Trabzonsporlu oyuncuların defansın arkasına sarkmasını engelleyemedi. Rijkaard oyuna ilk hamlesini 57. dakikada yaptı. Maçta beklenini veremeyen Elano oyundan çıkarken yerine Baros girdi. Galatasaray böylece çift forvete dönmüş oldu. Maçın 2. yarıdaki en önemli gol pozisyonlarından birini Galatasaray Keita ile yakaladı. Sabri'nin yaptığı ortada Baros topa istediği gibi vuramadı, seken top Keita'nın önünde kaldı. Fildişili oyuncunun vuruşunda top Onur'da kaldı.Trabzonspor ise 64. dakiakda gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Umut kafayı vurdu, Leo Franco zor pozisyonda topu kornere attı. Galatasaray 65. dakikadan sonra takrardan oyundan düştü. Özellikle orta sahada baskı yapamayan sarı-kırmızılılar çok top kaybıyla oynadı. Maçın temposu 2. yarıda düştü, ancak 75. dakikada sarı-kırmızılılar bu kez Dos Santos'la etkili geldi, rakiplerinden sıyrıldı son çizgiye girdi, ortasında Jo topa vuramadı, seken topa bir daha hareketlendi ancak Selçuk topu uzaklaştırdı.Trabzonspor 78. dakikasında Trabzonspor çok kritik bir gol kaçırdı. Neil'den sıyrılıp sağ kanattan ceza sahasına giren Engin, pas vermek yerine kaleye vurunca, Trabzonspor mutlak bir golden oldu. Galatasaray 82'de golü buldu ancak hakem Yunus Yıldırım golü vermedi. Dos Santos'un yaptığı ortada Caner topu kontrol etti, vurdu top ağlara gitti. Ancak hakem Caner'in topu elle aldığını söyledi ve golü vermedi.Trabzonspor son dakikalarda hem Gabric'le hem de Selçuk'la çok önemli iki gol pozisyonundan yararlanamadı. Ve maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile kapandı.Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi.Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan karşılaşmada 20 bine yakın bordo-mavili taraftar, tribünleri doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.Galatasaray taraftarları da misafir seyirciler tarafında, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdular.Son yıllarda Trabzon'a gelen en fazla misafir takım seyircisi bu karşılaşmada oldu. Yaklaşık 1500 kişilik Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan bölümden sarı-kırmızılı takımı coşkuyla destekledi.Elazığ depreminde annesini ve kardeşini kaybedenKeko Çiçek, babası ve amcasıyla birlikte geldiği Trabzon'da karşılaşmayı izledi.Keko, maçtan önce saha kenarında kısa bir süre Galatasaraylı oyuncuların ısınmasını izledi.Daha sonra soyunma odasına giden Keko, Arda'nın kadroda yer almaması nedeniyle kaptanlık pazubandını takan Sabri ile birlikte seremoniye çıktı.Keko'nun sahaya çıkmadan önce soyunma tüneli önünde çok mutlu olduğu gözlenirken, müziğin ritmine ayak uydurarak oynadığı ve sahaya çıkmak için bekleyen diğer çocuklara da yumruk şov yaptırdığı gözlendi.Galatasaray'da Trabzonspor karşısında sakatlıkları bulunan 4 oyuncu kadroda yer almadı.Hafta içinde antrenmanda birbirleriyle çarpışarak sakatlanan Arda Turan ile Mehmet Topal'ın yanı sıra Kewell ile Serkan Kurtuluş kadroda yer almadılar.Arda'nın yerine Dos Santos, Mehmet Topal'ın yerine ise Mustafa Sarp, ilk 11'de görev yaptı.Uzun süredir yaşadığı sakatlığın ardından geçen haftaki Ankaragücü maçında sonradan oyuna dahil olarak formasıyla buluşan Milan Baros, teknik direktör Frank Rijkaard tarafından yine yedek soyunduruldu.Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan, ancak Trabzon'a gelen kaptan Arda Turan, takım arkadaşlarına destek verdi.Kulüp başkan yardımcısı Haldun Üstünel ile birlikte protokol tribünü önünden saha kenarına çıkıp yedek kulübesine oturan Arda, takım arkadaşlarını bir süre izleyerek onlara moral verdi.Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Tayfun, Yattara, Ferhat ve Egemen maç kadrosunda yer almadı.Egemen'in yokluğunda stoperde Song ve Giray ikilisi görev yaparken Ferhat'ın yerine de geçen haftaki Gaziantepspor maçında kadroya alınmayan Hırvat oyuncu Cale oynadı.Karşılaşma, AIDS ile mücadeleye dikkat çekmek için özel tasarlanan kırmızı renkleri olan top ile oynandı.Kırmızı topun yanında bazı futbolcular da AIDS ile mücadeleye destek için kırmızı bağcık kullandı. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin tümünün, HIV taşıyan kişilere yardım eden kuruluşlara aktarılacağı bildirildi.