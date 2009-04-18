Trabzon zirveye tutundu

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İKİNCİ YARI



Turkcell Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısını 28. dakikada Yattara'nın attığı golle 1-0 önde kapatan ev sahibi Trabzonspor, son bölümlerde sıkıntı yaşayıp kalesinde pozisyonlar verse de, 90. dakikada Gökhan Ünal ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Trabzonspor, gelecek hafta lider Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi moral buldu.Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Gençelrbirliği ise 32 puanda kaldı.Hüseyin Avni AkerMustafa Kamil Abitoğlu, Erhan Sönmez, Adil SinemSylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Alanzinho, Yattara, UmutIsailoviç, Mehmet Polat, Hakan, Troisi, İlhan, Mehmet Nas, Cem, Kahe, Momha, Mustafa, JedinakDk. 28 Yattara, Dk. 90 Gökhan Ünal (Trabzonspor)Dk. 31 Momha (Gençlerbirliği)Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.5. dakikada Colman'ın pasında sol kanattan ceza sahasına giren Alanzinho, topu daha geriden gelen Umut'a çıkarmak istedi. Umut'un dokunamadığı meşin yuvarlağı, kaleci Isailoviç yatarak kontrol etti.8. dakikada sağ kanattan çalımlarla çizgiye kadar inen Yattara'nın ceza sahasına pasında, Umut yükselerek kafayı vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.9. dakikada çalımlarla ceza sahası sol çizgisine kadar inen Alanzinho'nun sert şutunda, kaleci Isailoviç topu kornere çeldi.12. dakikada Jedinak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Kahe'nin vuruşunda, top az farkla auta gitti.16. dakikada Cale'nin geri pasında araya giren Troisi, ceza sahasına girerek, kaleci Sylva ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, kaleci Sylva topu kontrol etti.18. dakikada Yattara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, yükselerek kafa vuruşu yapmak isteyen Umut'un omuzuna çarpan top, üstten auta çıktı.28. dakikada Colman'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Yattara, çalımlarla üç oyuncudan sıyrılıp ceza sahası önüne kadar sokularak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.35. dakikada Colman ile yaptığı verkaçta ceza sahası önünde topla buluşan Yattara'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.36. dakikada sol kanattan Yattara'nın ceza sahasına ortasında, müsait durumda olmasına rağmen Umut'un yaptığı kafa vuruşunda top dışarı çıktı.42. dakikada, Yattara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında defans oyuncuları arasında yükselen Umut kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.45 1'de Cem Can'ın pasında topla buluşan Troisi, yaklaşık 30 metreden vuruşunu yaptı. Kaleci Sylva'yı geçen top, kale direğinden oyun sahasına döndü.Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.65. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Selçuk'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.76. dakikada Mehmet Polat'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Troisi'nin şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sağından dışarı çıktı.79. dakikada Emegen'in kafayla gönderdiği topu kontrol eden Gökhan, ceza sahasına girdi. Açısı daralan bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Isailoviç'i geçen top, kale çizgisine paralel bir şekilde dışarı çıktı.82. dakikada Trabzonspor ceza sahası önündeki paslaşmada top önünde kalan Burhan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Slyva, parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.89. dakikada Gençlerbirliği'nin atağından Cale'nin uzaklaştırdığı topu kontrol eden Yattara, ceza sahası önüne kadar topu sürerek sert bir şut gerçekleştirdi. Kaleci Isailoviç üzerine gelen topu çelmeyi başardı.90. dakikada Isaac'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Selçuk, şut çekmeyerek topu Gökhan'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.Uzatma dakikalarında gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.