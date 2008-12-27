Trabzon zirveye abone



Trabzonspor Kulübü, A takım, PAF takım, Süper gençler ve bayanlar futbol ve erkekler basketbolda 2009 yılına zirvede giriyor.





Trabzonspor, bu sezon futbolda değişik kategorilerde ve erkekler basketbol liginde 2009 yılına mutlu bir şekilde giriyor.



Bordo-mavililer, futbolda A takım, PAF takım, süper gençler ve bayanlar kategorileri ile basketbolda zirvede yer alarak 2009 yılına adım atıyor.



A takım Turkcell Süper Lig'de ilk yarıyı 34 puan ile lider Sivaspor'un averajla gerisinde ikinci sırada kapadı. Sivasspor ile birlikte ilk yarıyı zirvede tamamlayan bordo-mavililer, 16 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



PAF takım ise 16 hafta sonunda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 39 puan toplayarak en yakın takipçisi Galatasaray'ın 4 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Ayrıca, Göksu Alhas 16 golle, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.



Deplasmanla Süper Gençler Ligi'nde mücadele eden bordo-mavililer ise, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 29 puan toplayarak ilk sırada bulunuyor.



Bayanlar da mücadele ettiği birinci ligde 3 maçını da kazanarak averajla 3. sırada yer alıyor.



BASKETBOL BAŞARISI



Sezon başında Alpella'nın tüm haklarını alarak basketbolda atılım gerçekleştiren Trabzonspor, mücadele ettiği erkekler ikinci liginden birinci lige çıkmayı hedefliyor.



Bordo-mavililer, grubunda 10. hafta sonunda 8 galibiyetle, aynı puana sahip olduğu Bornova Belediyesi'nin ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.



ATICILIK VE JUDO



Trabzonspor, faaliyet gösterdiği atıcılık ve judo branşlarında da başarılı bir dönemi geride bıraktı. Trabzonspor atıcılık takımı 2008 yılında katılmış olduğu Türkiye şampiyonlarında 11 altın, 9 gümüş ve 11 bronz madalya olmak üzere 31 madalya kazandı.



Atıcılıkta genç erkeklerde Burak Erkol, yıldız erkeklerde Abdullah Metin, büyük bayanlarda da Tuğba Muhçu Türkiye rekoru kırmayı başardılar.



Judoda ise 2008 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Takımlar Judo Şampiyonası'nda ikincilik kazanıldı. Ayrıca İstanbul'da yapılan Uluslararası Boğaziçi Judo-Kuraş Turnuvası'nda Aynur Samat birincilik, Yeşim Kılıç ise ikincilik elde etti.

