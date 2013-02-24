'Trabzon ve Samsun'daki yurttaşın da bu savaşı istemediğini biliyoruz'

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, barış sürecine verdikleri desteğin AKP'ye verilen destek olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, barış sürecini değerlendirdi. Barış sürecini desteklemek zorunda olduklarını belirten Demirtaş, “Bu AKP'yi desteklemek anlamını taşımıyor. Biz barış sürecini destekliyoruz. Bu sürece destek AKP'ye destek anlamına gelmez. Biz barışa destek veriyoruz, AKP'nin politikalarına değil" dedi.

Yıllardan beridir barışı arzuladıklarını belirten Demirtaş şunları söyledi: "Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Siyasetin zorlu bir dönemine girdik. Partimiz var olduğu günden bu yana ısrarla 23 yıllık istediğimiz bir şey var. 'Kürt sorunu ancak diyalogla çözülür' dedik. Bu bizim temel çözüm yöntemimiz oldu. Bunda her zaman ısrarcı olduk. En akılcı yöntem budur. Kapatılan 7 partide dahil olmak üzere çözümümüz budur. Bu 23 yılın 11'inde AKP iktidarı olmuştur. Oyalama taktikleri olarak devam etmiştir. Bu şekilde on binlerce kişi hayatını kaybetmiştir"

Siyaseti kan üzerine kurmadıklarını vurgulayan Demirtaş, "Biz siyasetimizi kan belası üzerine kurmadık. Kin ve düşmanlık üzerine kurmadık. Hakkın ve adaletin olmadığı yerde barışın da olmayacağını söyledik. Türkiye toplumunun şunu anlaması lazım. Trabzon'daki ve Samsun'daki yurttaş, bu savaşı istemediğinizi biliyoruz. Biz de istemiyoruz. Kimse istemiyor. Şunu da herkesin anlaması lazım. Savaş bitsin, silahlar sussun, tamam fakat özgürlüklerde olsun. Bu ülkenin sınırları içinde özgürce eşitçe yaşasınlar istiyoruz. Türkiye vatandaşı birdir. Bu ülkenin vatandaşları olarak senin kardeş dediğin özgür değilse kardeş olamazsın" dedi.

"Karşılıklı güven içerisinde bu süreci sürdürmek istiyorsanız, biz BDP olarak bu gelişmelere dahil olmaya ve ortaklaşmaya hazırız" diyen Demirtaş şöyle devam etti:

"Diğer muhalefet partileri de bu sürece dahil, bilgilenmek isteyen varsa bilgilendirmeye hazırız. Bilgimiz neyse, gördüğümüz okuyabildiğimiz neyse, bunu açık açık paylaşmaya hazırız. Savaştan beslenmeye alışık çevreler bunu engellemeye çalışırsa, biz onlara kulak asmayacağız. Girdiğimiz yolda yürüyeceğiz. Çünkü akan kanın durması Hükümetle sayın Öcalan'ın varacağı mutabakata bağlıdır. Bunun başka çaresi ve yolu olmadığı için desteklemek zorundayız. Diğer muhalefet partileri de destek olmak istiyorsa, gelen cenazelerden rahatsız oluyorlarsa, 'kan ve savaş bitsin, çözelim' diyorlarsa destek versinler."