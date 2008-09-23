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Spor

Trabzon ve Karabük 9. kez

23 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maç ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında yapılan 8 maçta, bordo-mavililerin 5-1 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 13 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İki takım arasında Hüseyin Avni Aker Satdı'nda oynanan 4 maçta ise Kardemir Karabükspor'un galibiyeti bulunmazken, bordo-mavili ekip evinde oynadığı tüm maçları kazandı.

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