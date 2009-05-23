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Spor

Trabzon ve Eskişehir 30.kez

Turkcell Süper Lig'in 33.haftasında Trabzonspor sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek

23 Mayıs 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'in 33.haftasında kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor ve Eskişehirspor arasında daha önce oynanan 29 maçta, bordo-mavililer galibiyetlerde 12-4 üstün olan taraf .

Trabzonspor ile Eskişehirspor, yarın Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapacakları maç ile birlikte ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek 2 takım arasında yapılan 29 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 12-4 üstünlüğü bulunuyor.

13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

ESKİŞEHİR'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Eskişehir deplasmanında galip gelmekte oldukça zorluk çekti. Bugüne dek Eskişehir'de yapılan 14 maçın sadece 2'sinde Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 maç beraberlikle biterken 4 maçta da ev sahibi Eskişehirspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 14 deplasman maçında 6 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan karşılaşmayı, Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

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