Trabzon Valiliği resmi araçları AKP mitingine tahsis etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Trabzon’daki mitingi öncesinde resmi dairelerdeki tüm araçlar AKP’lilerin emrine tahsis edildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Trabzon’da salı günü miting yapacak.

CHP talimatı yargıya taşıma kararı aldı. CHP Milletvekili avukat Haluk Pekşen, “Valilik, bürokratlara sahtekarlık yapmaları için talimat veriyor. Bu durumu yargıya taşıyacağız. O araçları kullananları hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Trabzon Valisi adına Vali Yardımcısı Mustafa Gürdal imzasıyla bütün ilgili kurumlara gönderilen genelgede, Davutoğlu’nun ve beraberindekilerin 13 Ekim’de Trabzon’a gelecekleri belirtildi.

Kurumların personeli ve hizmet araçlarının 8-14 Ekim tarihleri arasında valilik emrine verilmesi, bu tarihlerde araç ve şoförlere başka bir görev verilmemesi istendi.

Pekşen, “Devletin bütün olanakları AKP için kullanılıyor. Mitinglere kamu görevlileri, AKP’li belediye çalışanları zorla götürülüyor. Resmi plakalar çıkarılıp sivil plakalar takılıyor. Devlete ait araçlar AKP’nin emrine veriliyor. Bu kabul edimemez” dedi. Olayın ortaya çıkmasının üzerine valilikten açıklama geldi. Resmi plaka değiştirilmesinin nedeni ‘güvenlik’ olarak gösterildi.