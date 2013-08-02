Trabzon tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Dinamo Minsk'i Henrique'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve bu sezon oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı. Maçın son dakikasında ortalık karıştı ve Colman ile Veselinovic kırmızı kart gördü.



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, deplasmanda Dinamo Minsk ile Brest şehrinde karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'da teknik direktör Mustafa Akçay, Dinamo Minsk karşısında ilk 11'de değişiklik yapmadı. Akçay, 2. ön eleme turundaki Derry City maçlarındaki 11'i sahaya sürdü. Bordo-Mavili temsilcimiz mücadeleye Onur Recep Kıvrak, Volkan Şen, Mierzejewski, Henrique, Aykut Akgün, Colman, Mustafa Yumlu, Giray Kaçar, Celustka, Zeki Yavru, Olcan Adın 11’i ile başladı.

Bordo-Mavililer, rakibi dinamo Minsk’i deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Karadeniz ekibi’nin golü Henrique’den geldi.

Karadeniz ekibi, mücadelenin ilk devresinde rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koydu.

13. dakikada Dinamo Minsk kalecisi Sulima, kendisine atılan geri pasta topu ayağından çıkarmakta gecikince Volkan Şen kaleciye baskı yaparak topu kapmak istedi. Sulima'nın vuruşunda Volkan'a çarpan top yükseklik kazandı ama deneyimli kaleci, boy avantajını da kullanarak topu yumrukladı. Ceza alanı dışına düşen meşin yuvarlağa gelişine vuran Olcan, topu auta gönderdi.

20. dakikada Figueredo'nun ceza sahası dışından kaleye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

26. dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Veselinovic, kaleye sert bir şut çekti ama top üstten auta çıktı.

40. dakikada Dinamo Minsk'in çıkarken kaptırdığı topu alan Henrique, Olcan'a aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Trabzonspor aradığı golü Henrique ile buldu! 41. dakikada Trabzonspor, Henrique ile öne geçti. Defansın arkasına atılan top, savunmadan da sekerek Paulo Henrique'nin önünde kaldı. Sağ taraftan ceza alanına giren Brezilyalı oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor, 52. dakikada 2. gole çok yaklaştı. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Volkan Şen, topu sağına çekerek iki rakibini oyundan düşürdü ve kaleye şutunu gönderdi. Sert şutu kaleci güçlükle kornere çeldi.

55’te Dinamo Minsk beraberliğe çok yaklaştı. Lazar Veselinovic, savunmanın arkasına iyi sarkı ve Onur ile karşı karşıya kaldı. Veselinovic’in şutunda top direkten döndü ve dönen topu Carlos Coto Pajes kaleye göndermek istedi ancak Celutska yatarak mutlak golü önledi.

Trabzonspor’un kadrosuna bu sezon kattığı Florent Malouda, 60. dakikada Celutska’nın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez resmi bir maçta Bordo-Mavili formayı giydi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım da rakip kalede etkili ataklar geliştirdi. En az bir beraberlik için tüm riskleri alan Dinamo Minsk, savunmasında da açıklar verdi ancak Trabzonspor forvetleri bu pozisyonlarda oldukça cömert davrandı.

82. dakikada Henrique’nin füzesi üst direkte patladı. Rakip ceza alanı önünde çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Brezilyalı oyuncu, çok sert bir şut çekti ancak top üst direkten geri geldi.

Mücadele 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı ve Bordo-Mavililer, rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Son dakikada Colman'ın yaptığı faulün ardından oyun alanı karıştı. Bu pozisyonun ardından Colman ve Veselinovic kırmızı kart gördü.