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Spor

Trabzon tur için Olimpiyat'ta

Trabzonspor, bugün Benfica önünde rövanşı almak için ter dökecek.

03 Ağustos 2011 03:00

 

T24 -  Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bugün rakibinden rövanş almak için ter dökecek. Bordo-Mavililer, Benfica'yı elediği takdirde play-off turuna kalarak Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşacak. Saat 21.45'teki maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-0 yenildiği güçlü rakibi Benfica karşısında bugün tur mücadelesi verecek. Saat 21.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak zorlu müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek. Portekiz'de başarılı bir performans sergilemesine rağmen şanssız goller yiyen Bordo-Mavililer, Benfica'yı eleyerek, Devler Ligi'nde play-off'lara kalmayı amaçlıyor. Karadeniz ekibi, İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Alman devlerinin yer alacağı play-off turunu da geçerse ülkemizi gururla temsil edecek.


Şenol Güneş'in talebeleri, Benfica karşısında tutunamazsa Avrupa yolculuğuna bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.



THY'nin tarifeli uçağıyla dün İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Trabzonspor kafilesine, bir grup taraftar tezahüratlarıyla destek verdi. Bazı futbolcuların eş ve çocuklarının da yanlarında olduğu görüldü. Bilet fiyatlarının pahalılığı ve Ramazan ayı içerisinde bulunulması sebebiyle Bordo-Mavili taraftarların karşılaşmaya fazla ilgi göstermediği, stattaki seyirci sayısının 20 bin seviyesinde olabileceği dile getirildi.


MUHTEMEL KADROLAR


Trabzonspor: Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Celustka, Colman, Zokora, Adrian, Alanzinho, Burak ve Paolo Henrique.


Benfica: Artur, Amorim, Luisao, Garay, Emerson, Javi Garcia, Perez, Aimar, Gaitan, Saviola, Oscar Cardozo


Saat: 21.45 Stat: İstanbul Atatürk Olimpiyat



Yayın: D-Smart 82. Kanal / Euro Futbol


Hakem: Aleksandar Stavrev (Makedonya)



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