Trabzon ter attı







Yedek ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden bordo mavililer, Bank Asya temsilcisi önünde 50. saniyede Isaac, 90+1’de Adnan’la sonuca gitti. Tribünde bir grup taraftar, Gineli Yattara’nın satılmasını protesto etti.



Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçında sahasında Bank Asya Birinci Lig takımlarından Karabükspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan ilk dakikada Isaac ve son dakikalarda Adnan’ın attığı gollerle 2-0 galip ayrılarak adını gruplara yazdırdı.



Bordo mavili takımda lisansı yetişmeyen Senegalli kaleci Tony Sylva’yla birlikte dinlendirilen Tayfun, Umut ve Egemen, sakatlığı devam eden Buğra ile Katar’a transferi büyük oranda netlik kazanan Gineli futbolcu İbrahima Yattara 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Ersun Yanal ideal kadrosunun büyük bir bölümünü koruduğu maçta Barış, Giray, Ceyhun, Isaac ve kaleci Onur’a ilk kez 11’de şans verdi.



Şener’in morali bozuktu



Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek verirken, maçın hemen başında, "Yattara’yı satanı biz de satarız" diye slogan atan bir grup taraftara, tribünlerin büyük bölümü tepki gösterdi. Bu arada maçı protokol tribününden izleyen başkan Sadri Şener’in moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.



Trabzonspor, karşılaşmanın 50. saniyesinde golü buldu. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk’un kale alanı içerisine doldurduğu topu Isaac boş pozisyonda kafayla filelere gönderdi: 1-0. 90+1. dakikada Selçuk’un ceza sahasına gönderdiği topu Adnan ağlara yolladı: 2-0.



STAT: Hüseyin Avni Aker



HAKEMLER: Suat Arslanboğa (6), Serkan Akarca (6), Ejder Yapıcı (6)



TRABZONSPOR: Onur (6)- Serkan (5), Song (7), Giray (6), Cale (6) (Dk.83 Adnan 5)- Barış (4) (Dk.57 Ferhat 4), Selçuk (5), Ceyhun (5) (Dk.76 Hüseyin 5), Colman (5), Isaac (6), Gökhan (5)



KARABÜKSPOR: Kadir (5)- Süleyman (5), Tanju (5), Tayfun (4) (Dk.87 Hakan), Aydın (5)- Eray (5) (Dk.74 Mahmut 4), Ümit (5), Murat Özkan (5), Mehmet Ali (5)- Metin (6), Murat Bölükbaş (6)



GOLLER: Dk.1 Isaac, Dk.90+1 Adnan (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Metin (Karabük), Gökhan (Trabzonspor)

