Trabzon sevindiriyor

FUTBOLCU MAÇ SÜRE (DK) SK KK GOL Rigobert Song 16 1440 - - - Gökhan Ünal 16 1379 - - 7 Umut Bulut 16 1340 3 - 6 Hrvoje Cale 15 1299 6 - - Selçuk İnan 15 1297 3 - 3 Hüseyin Çimşir 15 1283 6 - - Gustavo Colman 15 1186 5 - 2 Serkan Balcı 15 1185 7 - - Tayfun Cora 15 742 4 - 2 Egemen Korkmaz 14 1165 1 1 - Isaac Promise 14 524 1 - 2 İbrahim Yattara 12 811 1 - 2 Ceyhun Gülselam 10 191 - - - Tony Sylva 9 810 - - - Barış Memiş 9 167 - - - Tolga Zengin 7 630 - - - Giray Kaçar 4 333 - - - Ferhat Çökmüş 5 39 - - - Adnan Güngör 2 7 - - - Onur Kıvrak - - - - - Fatih Altundağ - - - - - Buğra Erdoğan - - - - - Ergin Keleş - - - - - Abdulaziz Solmaz

2005-2006 sezonunda 16. hafta sonunda 20, 2006-2007 sezonunda 16, geçen sezon da 22 puan toplayabilen Trabzonspor, bu sezon aynı dönemde 34 puan ile 4 yıl içindeki en fazla puanı elde etti.Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonunun 16. haftasını 36 puan ile kapatmayı başarmıştı.Bordo-mavili takımda, Kamerunlu oyuncu Rigobert Song, 16 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere toplam 1440 dakika sahada kalan tek oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin ilk yarıda en istikrarlı oyuncusu olan Song, 16 maçta hiç kart görmedi.Song'u 16 maçta 1379 dakika forma giyen Gökhan Ünal ile 16 maçta 1340 dakika forma giyen Umut Bulut takip etti.19 futbolcunun forma şansı bulduğu bordo-mavili takımda, Onur Recep Kıvrak, Fatih Altundağ, Buğra Erdoğan, Ergin Keleş ve Abdulaziz Solmaz hiç forma giyme şansı bulamadılar.Ligin ilk yarısında 24 gol atan Trabzonspor, golleri daha çok karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti. İlk yarıda rakip filelere 8 gol gönderen Trabzonspor, ikinci yarılarda ise 16 gol attı.Bordo-mavili takım, maçların ilk 15 dakikasında 1, 15-30 arasında 1, 30-45 arasında 6, 45-60 arasında 5, 60-75 arasında 3, 75 ve 90. dakikalar arasında ise 8 gol kaydetti.Trabzonsporlu oyuncular ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 37 sarı kart görerek en centilmen takım oldu. Bordo-mavili takımda, tek kırmızı kartı Egemen görürken, Serkan Balcı, 7 sarı kart ile en fazla kart gören oyuncu oldu.Trabzonspor'da en golcü oyuncu ise 7 gol ile Gökhan Ünal oldu. Bu oyuncuyu 6 gol ile Umut Bulut takip etti. Selçuk İnan 3, Yattara, Tayfun, Isaac ve Colman ise 2'şer gol kaydettiler.