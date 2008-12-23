Trabzon sevindiriyor

Turkcell Süper Lig'de ilk yarıyı 34 puan ile Sivasspor'un ardından averajla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 4 yıl içindeki en başarılı dönemini geride bıraktı.
2005-2006 sezonunda 16. hafta sonunda 20, 2006-2007 sezonunda 16, geçen sezon da 22 puan toplayabilen Trabzonspor, bu sezon aynı dönemde 34 puan ile 4 yıl içindeki en fazla puanı elde etti.
Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonunun 16. haftasını 36 puan ile kapatmayı başarmıştı. EN İSTİKRARLISI SONG
Bordo-mavili takımda, Kamerunlu oyuncu Rigobert Song, 16 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere toplam 1440 dakika sahada kalan tek oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin ilk yarıda en istikrarlı oyuncusu olan Song, 16 maçta hiç kart görmedi.
Song'u 16 maçta 1379 dakika forma giyen Gökhan Ünal ile 16 maçta 1340 dakika forma giyen Umut Bulut takip etti.
19 futbolcunun forma şansı bulduğu bordo-mavili takımda, Onur Recep Kıvrak, Fatih Altundağ, Buğra Erdoğan, Ergin Keleş ve Abdulaziz Solmaz hiç forma giyme şansı bulamadılar. GOLLER İKİNCİ YARILARDA
Ligin ilk yarısında 24 gol atan Trabzonspor, golleri daha çok karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti. İlk yarıda rakip filelere 8 gol gönderen Trabzonspor, ikinci yarılarda ise 16 gol attı.
Bordo-mavili takım, maçların ilk 15 dakikasında 1, 15-30 arasında 1, 30-45 arasında 6, 45-60 arasında 5, 60-75 arasında 3, 75 ve 90. dakikalar arasında ise 8 gol kaydetti. EN FAZLA KARTI SERKAN GÖRDÜ
Trabzonsporlu oyuncular ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 37 sarı kart görerek en centilmen takım oldu. Bordo-mavili takımda, tek kırmızı kartı Egemen görürken, Serkan Balcı, 7 sarı kart ile en fazla kart gören oyuncu oldu. EN GOLCÜLER
Trabzonspor'da en golcü oyuncu ise 7 gol ile Gökhan Ünal oldu. Bu oyuncuyu 6 gol ile Umut Bulut takip etti. Selçuk İnan 3, Yattara, Tayfun, Isaac ve Colman ise 2'şer gol kaydettiler.
|
FUTBOLCU
|
MAÇ
|
SÜRE (DK)
|
SK
|
KK
GOL
|
Rigobert Song
|
16
|
1440
|
-
|
-
-
|
Gökhan Ünal
|
16
|
1379
|
-
|
-
7
|
Umut Bulut
|
16
|
1340
|
3
|
-
6
|
Hrvoje Cale
|
15
|
1299
|
6
|
-
-
|
Selçuk İnan
|
15
|
1297
|
3
|
-
3
|
Hüseyin Çimşir
|
15
|
1283
|
6
|
-
-
|
Gustavo Colman
|
15
|
1186
|
5
|
-
2
|
Serkan Balcı
|
15
|
1185
|
7
|
-
-
|
Tayfun Cora
|
15
|
742
|
4
|
-
2
|
Egemen Korkmaz
|
14
|
1165
|
1
|
1
-
|
Isaac Promise
|
14
|
524
|
1
|
-
2
|
İbrahim Yattara
|
12
|
811
|
1
|
-
2
|
Ceyhun Gülselam
|
10
|
191
|
-
|
-
-
|
Tony Sylva
|
9
|
810
|
-
|
-
-
|
Barış Memiş
|
9
|
167
|
-
|
-
-
|
Tolga Zengin
|
7
|
630
|
-
|
-
-
|
Giray Kaçar
|
4
|
333
|
-
|
-
-
|
Ferhat Çökmüş
|
5
|
39
|
-
|
-
-
|
Adnan Güngör
|
2
|
7
|
-
|
-
-
|
Onur Kıvrak
|
-
|
-
|
-
|
-
-
|
Fatih Altundağ
|
-
|
-
|
-
|
-
-
|
Buğra Erdoğan
|
-
|
-
|
-
|
-
-
|
Ergin Keleş
|
-
|
-
|
-
|
-
-
Abdulaziz Solmaz