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Spor

Trabzon sevindiriyor

İlk yarıyı 34 puan ve averajla 2. tamamlayan Trabzonspor, son 4 yıl içindeki en başarılı dönemini geride bıraktı.

23 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de ilk yarıyı 34 puan ile Sivasspor'un ardından averajla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 4 yıl içindeki en başarılı dönemini geride bıraktı.



2005-2006 sezonunda 16. hafta sonunda 20, 2006-2007 sezonunda 16, geçen sezon da 22 puan toplayabilen Trabzonspor, bu sezon aynı dönemde 34 puan ile 4 yıl içindeki en fazla puanı elde etti.

Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonunun 16. haftasını 36 puan ile kapatmayı başarmıştı.

EN İSTİKRARLISI SONG

Bordo-mavili takımda, Kamerunlu oyuncu Rigobert Song, 16 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere toplam 1440 dakika sahada kalan tek oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin ilk yarıda en istikrarlı oyuncusu olan Song, 16 maçta hiç kart görmedi.

Song'u 16 maçta 1379 dakika forma giyen Gökhan Ünal ile 16 maçta 1340 dakika forma giyen Umut Bulut takip etti.

19 futbolcunun forma şansı bulduğu bordo-mavili takımda, Onur Recep Kıvrak, Fatih Altundağ, Buğra Erdoğan, Ergin Keleş ve Abdulaziz Solmaz hiç forma giyme şansı bulamadılar.

GOLLER İKİNCİ YARILARDA

Ligin ilk yarısında 24 gol atan Trabzonspor, golleri daha çok karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti. İlk yarıda rakip filelere 8 gol gönderen Trabzonspor, ikinci yarılarda ise 16 gol attı.

Bordo-mavili takım, maçların ilk 15 dakikasında 1, 15-30 arasında 1, 30-45 arasında 6, 45-60 arasında 5, 60-75 arasında 3, 75 ve 90. dakikalar arasında ise 8 gol kaydetti.

EN FAZLA KARTI SERKAN GÖRDÜ

Trabzonsporlu oyuncular ligin ilk yarısında 1 kırmızı, 37 sarı kart görerek en centilmen takım oldu. Bordo-mavili takımda, tek kırmızı kartı Egemen görürken, Serkan Balcı, 7 sarı kart ile en fazla kart gören oyuncu oldu.

EN GOLCÜLER

Trabzonspor'da en golcü oyuncu ise 7 gol ile Gökhan Ünal oldu. Bu oyuncuyu 6 gol ile Umut Bulut takip etti. Selçuk İnan 3, Yattara, Tayfun, Isaac ve Colman ise 2'şer gol kaydettiler. 

FUTBOLCU

MAÇ

SÜRE (DK)

SK

KK

GOL

 Rigobert Song

16

1440

-

-

-

 Gökhan Ünal

16

1379

-

-

7

 Umut Bulut

16

1340

3

-

6

 Hrvoje Cale

15

1299

6

-

-

 Selçuk İnan

15

1297

3

-

3

 Hüseyin Çimşir

15

1283

6

-

-

 Gustavo Colman

15

1186

5

-

2

 Serkan Balcı

15

1185

7

-

-

 Tayfun Cora

15

742

4

-

2

 Egemen Korkmaz

14

1165

1

1

-

 Isaac Promise

14

524

1

-

2

 İbrahim Yattara

12

811

1

-

2

 Ceyhun Gülselam

10

191

-

-

-

 Tony Sylva

9

810

-

-

-

 Barış Memiş

9

167

-

-

-

 Tolga Zengin

7

630

-

-

-

 Giray Kaçar

4

333

-

-

-

 Ferhat Çökmüş

5

39

-

-

-

 Adnan Güngör

2

7

-

-

-

 Onur Kıvrak

-

-

-

-

-

 Fatih Altundağ

-

-

-

-

-

 Buğra Erdoğan

-

-

-

-

-

 Ergin Keleş

-

-

-

-

-

 Abdulaziz Solmaz



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