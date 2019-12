Trabzon mucize peşinde

Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçını da kaybeden ve gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.



Antalya Atatürk Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadelede İlker Meral düdük çalacak. Lig TV'den naklen yayınlanacak bu zorlu mücadeleyi Sporx canlı anlatım servisinden de an be an takip edebilirsiniz.





Grupta oynadığı iki maçı da kaybeden bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanarak az da olsa gruptan çıkma umudunu sürdürmek isterken, gruptaki ikinci maçını oynayacak Antalyaspor güçlü rakibini yenip kupada iddiasını devam ettirmenin peşinde.



ANTALYASPOR



Ömer

Yalçın

Şenol

Vahap

Mustafa Özkan

Ertuğrul

Korhan

Ali Zitouni

Sergey

Uğur

Abdullah



TRABZONSPOR



Onur

Serkan

Giray

Song

Egemen

Isaac

Hüseyin

Selçuk

Colman

Umut

Gökhan



STAT: Antalya Atatürk

SAAT: 16:00

HAKEM: İlker Meral

YAYIN: Lig TV ve Sporx Canlı Anlatım Servisi



27. RANDEVU



Trabzonspor ile Antalyaspor, bugün yapacakları Türkiye Kupası grup maçıyla birlikte 27. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililer 17 galibiyet alırken, 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Taraflar, 5 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor bu maçlarda 45 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.