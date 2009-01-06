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Spor

Trabzon mucize peşinde

Gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

06 Ocak 2009 02:00


Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçını da kaybeden ve gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalya Atatürk Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadelede İlker Meral düdük çalacak. Lig TV'den naklen yayınlanacak bu zorlu mücadeleyi Sporx canlı anlatım servisinden de an be an takip edebilirsiniz.


Grupta oynadığı iki maçı da kaybeden bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanarak az da olsa gruptan çıkma umudunu sürdürmek isterken, gruptaki ikinci maçını oynayacak Antalyaspor güçlü rakibini yenip kupada iddiasını devam ettirmenin peşinde.

ANTALYASPOR

Ömer
Yalçın
Şenol
Vahap
Mustafa Özkan
Ertuğrul
Korhan
Ali Zitouni
Sergey
Uğur
Abdullah

TRABZONSPOR

Onur
Serkan
Giray
Song
Egemen
Isaac
Hüseyin
Selçuk
Colman
Umut
Gökhan

STAT: Antalya Atatürk
SAAT: 16:00
HAKEM: İlker Meral
YAYIN: Lig TV ve Sporx Canlı Anlatım Servisi

27. RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugün yapacakları Türkiye Kupası grup maçıyla birlikte 27. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililer 17 galibiyet alırken, 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Taraflar, 5 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor bu maçlarda 45 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.




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