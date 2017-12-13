Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON merkezli 16 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 22 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla 16 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 22 muvazzaf askerin adreslerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Aralarında daha önce görevden uzaklaştırılan askeri personelin de yer aldığı şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Evlerde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el konulurken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.