T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON merkezli 16 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 22 muvazzaf asker gözaltına alındı

13 Aralık 2017 14:42

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON merkezli 16 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 22 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla 16 ilde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 22 muvazzaf askerin adreslerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Aralarında daha önce görevden uzaklaştırılan askeri personelin de yer aldığı şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Evlerde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el konulurken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OsmanDHATRABZONFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYTrabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüAralarındaEvlerde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24