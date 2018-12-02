Trabzon merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 askere gözaltı

TRABZON, (DHA) - TRABZON merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 üsteğmen ile 7 astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı\'da önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyonlarda; örgüt içinde ankesörlü telefonlarla \'ardışık arama\' yöntemiyle haberleştikleri saptanan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ve Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 7 astsubay gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülen 9 askerin sorgusu sürüyor.