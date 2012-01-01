Trabzon kupasını istedi

T24 - Trabzonsporlu taraftarlar, düzenledikleri yürüyüşte Fenerbahçe'nin küme düşürülmesini, şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesini isterken bir araç üzerine kurulan hoparlörlerden de, "Şu Metris'in önü" türküsünün çalındığı dikkati çekti.







Yaklaşık 5000 kişiden oluşan taraftarlar, Maraş Caddesi’ni de kapsayan yürüyüşlerinden sonra Atatürk heykeli önünde toplandı. Ellerinde, "Fenerin oyunu Bizans oyunu", "Kazım Koyuncu’nun evi Avni Akerdir", "MHK istifa", "Senin gücün karanlığı yırtacak", "Fenerli federasyona hayır", "Şampiyonluk kupamızı istiyoruz", "58. madde kaldırılamaz", "Şikeyle saadet olmaz", "Aykut bu kırmızı kartlar irdelensin mi?", "İsyan sokakta insaf arıyor" yazılı pankartlar bulunan taraftarlar, zaman zaman, "Aydınlar istifa", "Bize her yer Trabzon", "Şampiyon Trabzon", "Taraftar burada vekiller nerede" ve "Şike yapanı düşürün" diye de gösterilerde bulundular.





'Şu metrisin önü'



Yürüyüşü sırasında bir minibüsten, "Şu Metris’in önü" adlı türkü çalındı. Bordo mavili taraftarlar da yürüyüş boyunca çalınan türküye eşlik ettiler.



Atatürk anıtı önünde toplanan taraftarlara seslenen Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodolak, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Aydınlar’ın derhal istifa etmesi gerektiğini, Trabzonspor’un şampiyonluğunun gasp edildiğini iddia ederken şöyle konuştu:





'Kupa sahibine teslim edilmeli'



"Artık yeter. Türk futbolu tek bir takımdan ibaret değildir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. 58’inci maddenin kaldırılması olayı geri tepti. Futbol Federasyonu derhal istifa etmeli, Türk futbolunu cesaretli karar alabilecek bu kaostan kurtaracak başkan ve yönetim kurulları seçilmelidir. Elimizden şikeyle teşvikle alınan 2010-2011 lig şampiyonluğunun UEFA’nın da yaptığı gibi gerçek sahibi Trabzonspor’a teslim edilmelidir. Şampiyonluğun ruhu burada geri kalan tenekesini de hemen istiyoruz."



Taraftarlar, kolbastı oynadıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldılar.



GS'lilerden destek



Trabzonspor taraftarlarının TFF binası önüne yaptığı protesto gösterisine Galatasaraylılardan da destek geldi.

TFF önüne gelen yaklaşık 30 kişilik Galatasaray taraftar grubu, Trabzonspor taraftarlarına destek

verdiler.





Geniş güvenlil önlemleri



TFF'nin İstinye'deki binası önündeki protesto gösterisi sırasında, güvenlik güçleri geniş önlem aldı. Çevrede olası taşkınlıklara karşı tertibat alan polis, protestocu grubu çember içinde tuttu.



