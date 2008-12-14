Trabzon koltuğu bıraktı

Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında zorlu Bursa deplasmanına çıkan lider Trabzonspor, 2-1'lik yenilgiyle liderlikten indi.Karşılaşmanın ilk yarısında Bursaspor daha etkili bir oyun sergiledi. Savunma bloğunu önde tutarak rakibinin orta alanda pas yapmasını engellemeye çalışan yeşil-beyazlı takım, sağ kanattan Veli, sol kanattan da Melo ve Gökhan Güleç ile ataklar geliştirmeye çalıştı. Maça rakibine oranla daha fazla konsantre olduğu gözlenen Bursaspor, aradığı gole 35. dakikada Gökhan Güleç ile ulaştı.Konuk Trabzonspor ise Bursaspor'un baskısı nedeniyle ilk yarıda oyun kurmada ciddi sıkıntı yaşadı. Bordo-mavili takım, geriye düştükten sonra rakip kaleye yüklenirken, Gökhan Güleç ve Song'un kafa vuruşlarından yararlanamadı ve soyunma odasına 1-0 yenik indi.İkinci yarıya topa daha çok sahip olarak başlayan Trabzonspor, uzaktan şutlarla gol aradı. Bursaspor kontrataklarda Mustafa Sarp ve Romashchenko ile fırsatlar yakalarken, oyunu rakip 18'e yıkan Trabzonspor 79'da Umut Bulut'la beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda her iki takımın da çabaları uzatma anlarında Bursaspor adına sonuç verdi ve oyuna sonradan giren Sercan Yıldırım, ev sahibi takımı 2-1'lik galibiyete taşıdı.Bu sonuçla sezonun ikinci yenilgisini alan Trabzonspor, 30 puanda kaldı ve Sivasspor'un averajla gerisinde kalarak ikinci sıraya indi.Bu sezon sahasında Galatasaray'ı yenip, Beşiktaş'la berabere kalan Bursaspor ise Trabzonspor galibiyetiyle puanını 22'ye çıkardı.Stat: AtatürkHakemler: M. Kamil Abitoğlu, Cemal Bilgül, Hakan YemişkenBursaspor: Ivankov xxx, Veli xx, Ömer Erdoğan xxx, İbrahim Öztürk xxx, Yenal xx, Fabricio Melo xx, Bekir Ozan xxx (Dk.73 Serdar Aziz x), Mustafa Sarp xxx, Romashchenko xx (Dk.68 Emrah Kiraz x), Volkan Şen xx (Dk. 83 Sercan Yıldırım xx), Gökhan Güleç xxTrabzonspor: Sylva x, Tayfun Cora x (Dk. 42 Colman xx), Song x, Remzi Giray xx (Dk. 64 Barış Memiş xx), Cale xx, Serkan Balcı xx, Hüseyin xx, Selçuk İnan xx, Yattara xxx (Dk. 88 Isaac ?), Umut Bulut xxx, Gökhan Ünal xxGoller: Dk. 35 Gökhan Güleç, Dk. 90 Sercan Yıldırım (Bursaspor), Dk. 79 Umut Bulut (Trabzonspor)Sarı Kartlar: Dk. 7 Tayfun Cora, Dk. 80 Serkan Balcı, Dk. 90+3 Umut Bulut (Trabzonspor)Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 3. dakikada Trabzonspor geliştirdi. Sağ kanattan hareketlenen Yattara, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Umut Bulut'un vuruşunda top kaleci Ivankov'da kaldı.11. dakikada Veli'nin sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında, Ömer Erdoğan topu penaltı noktasına doğru indirdi. Volkan Şen'in dönerek plase vuruşunda aşırtma giden top üst ağlarda kaldı.14. dakikada Bursaspor'un ani geliştirdiği atakta Romashchenko'nun ara pasıyla sol kanattan hareketlenen Gökhan Güleç, çaprazdan topa sert vurdu. Kaleye giden top, Hüseyin'in sırtına çarpıp yön değiştirerek az farkla kornere çıktı.24. dakikada Trabzonspor atağında Umut Bulut'un ara pasıyla hareketlenen Gökhan Ünal, topu çaprazdan kaleye gönderdi. Zamanında hareketlenen Ivankov, topu yakaladı.35. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, Romashchenko'nun pasıyla ceza sahası yayı önünde buluşan Gökhan Güleç, topu kaleye gönderdi. Yerden giden top kaleci Sylva'nın sağından filelere gitti: 1-0.40. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Veli'nin orta şut karışımı vuruşunda köşeden kaleye giden topu, kaleci Sylva son anda yakaladı.43. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ kanattan hareketlenen Yattara, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Umut Bulut'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı.58. dakikada Gökhan Güleç'in Trabzonspor ceza sahasının önünde sol çaprazda düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bekir Ozan, topu sert bir şekilde arka direğe ortaladı. Bursasporlu futbolcuların dokunamadığı top direğin hemen yanından auta çıktı.61. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Colman'ın sert şutunda top kaleci Ivankov'da kaldı.62. dakikada Song'un pasıyla hareketlenen Gökhan Ünal, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Kaleci Ivankov, yerden gelen topu iki hamlede yakaladı.64. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Mustafa Sarp topu Gökhan Güleç'e aktardı. Gökhan Güleç ceza yayı önünde buluştuğu topu bekletmeden sol çaprazdan ceza sahasına giren Romashchenko'nun önüne aktardı. Bir Trabzonspor defans oyuncusunu da çalımlayan bu oyuncunun vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı.66. dakikada Trabzonspor atağında, Barış Memiş ceza yayı önünde buluştuğu topu bekletmeden kaleye gönderdi. Köşeden kaleye giden topu Ivankov son anda yatarak yakaladı.67. dakikada, Romashchenko, Trabzonsporlu Hüseyin'in ayağından kaptığı topu kapan Romashchenko, ceza yayı üzerinden bekletmeden kaleye gönderdi. Top kaleci Sylva'da kaldı.79. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Gökhan Ünal'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-190. dakikada ani gelişen atakta Gökhan Güleç'in ara pasıyla hareketlenerek ceza sahasına giren Sercan Yıldırım, topu plase bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1