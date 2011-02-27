Trabzon Karşıyaka ile beraber kaldı kazanan Fenerbahçe oldu

TRABZON - Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı yenip maç fazlasıyla liderliğe oturmasıyla daha stresli hale gelen Trabzonspor Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 1 puanla yetindi. Böylece 12 haftadan beri liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor yerini Fenerbahçeye devretti.

Maça Trabzonspor golle başladı. Daha önce Fenerbahçe'den hatalı goller yiyerek Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in büyük tepkisini alan Volkan Babacan'ın yerine forma giyen Souleymanou'nun hatalı pasıyla Jaja topu filelere gönderdi ve henüz 1 dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Kayserispor 20. dakikada eşitliği Abdullah ile yakaladı. Amrabat'ın ortasında Abdullah fırsatçılığını konuşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. 41. dakikada Umut altı pas içerisinden önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremezken maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Şenol Güneş ikinci yarıya Yattara'yı oyuna alarak başladı. İlk yarıya oranla ikinci yarıya daha hareketli başlayan Trabzonspor 54. dakikada Burak Yılmaz ile golü buldu. Arjantinli Colman'ın pasında zorlukla topu önüne alan Burak Yılmaz Souleymanou'nun yanından topu filelere bıraktı. Bu golden hemen sonra yine Abdullah çıktı sahneye Kayseri'de. Hemen 1 dakika sonra Ziani harika bir asistle Abdullah'ın önüne bıraktı topu. Abdullah da filelere gönderdi. Şimdi skor yeniden 2-2 oldu.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Kayserispor galibiyet golünü buldu. Ziani'nin harika pasında Amrabat hareketlendi. Amrabat çizgiye inip ortaladı ve Kujovic'e al da at dedi. Kayserispor bu golle 3-2 öne geçti. Dakikalar 88'i gösterdiğinde karşılaşmanın 6. golü atıldı. Sağ kanattan yapılan ortaya Glowacki vurdu ve top ağlarla buluştu. Şimdi skor 3-3 oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkarmayı başardı ve lideri koltuğundan etti. Trabzonspor tam 12 haftadan beri liderlik koltuğunda oturuyordu. Trabzonspor 11. haftada liderliği Bursaspor'dan almıştı.