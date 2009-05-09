Trabzon İzmit'te pusuda!

Kocaelispor - Trabzonspor

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SONG KADRODA YOK

ÜSTÜNLÜK TRABZON'DA



BORDO-MAVİLİLER BURUN FARKIYLA ÖNDE

MUHTEMEL 11'LER

SON GALİBİYET 1997-1998 SEZONUNDA



Turkcell Süper Lig 31. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İzmit İsmet Paşa Stadı'nda oynanacak karşılaşma satt 19.00'da başlayacak. Bordo-Mavililerin matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ederken Kocaelispor ise küme düşmemek için son çırpınışlarını yapacak. Bu zorlu mücadelenin baş hakemki Deniz Çoban. Çoban'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Levent Aktan.Teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasının ardından sezon sonuna kadar takımın başına getirilen antrenör Ahmet Özen tecrübeli oyuncu Song'u antrenman performansını yeterli bulmadığı için Kocaelispor'a karşı kadrodaki yerini alamadı. Özen, hastalığı geçen ve takımla antrenmanlara çıkan orta saha oyuncusu Selçuk İnan'ı ise maç kadrosuna dahil etti.Trabzonspor ile Kocaelispor, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda yapacakları maçla birlikte ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek yapılan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 57 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 40 gol gördü.İki takım arasında İzmit'te yapılan maçlarda Trabzonspor'un galibiyetlerde 6-5 üstünlüğü var. 8 karşılaşmada ise taraflar berabere kaldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 25 gol atarken kalesinde 22 gole engel olamadı.KılıçarslanSerkan (Ross)MuhammetSadigovCesarAdem ÇalıkLeventNsumbuAgbetuMurat HacıoğluTaner GülleriSylvaTayfunGirayEgemenCaleHüseyinSelçukSerkanYattaraUmutGökhanSTAT: İzmit İsmet PaşaSAAT: 19.00HAKEM: Deniz ÇobanYAYIN: Lig Tv & Tempo24 Canlı Anlatım ServisiTrabzonspor ve Kocaelispor, ligde 6 sezonluk bir aradan sonra İzmit'te karşı karşıya gelmiş olacak. İzmit'te 1997-98 sezonunda Kocaelispor'u 3-1 yenen Trabzonspor, 10 sezon önce rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini almıştı.Bordo-mavililer, 1997-98 sezonun ardından Kocaelispor'un ligden düştüğü 2002-2003 sezonuna kadar 5 deplasman maçında 2 beraberlik almış, 3 mağlubiyet görmüştü. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarmıştı.