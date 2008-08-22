Trabzon iyi başlayıp iyi bitirmek istiyor

Süper Lig'de ilk hafta sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Serkan Balcı, Ankaraspor maçının en iyi şekilde geçeceğine ve lige iyi başlangıç yapacaklarına inandıklarını söyledi.



Serkan Balcı, yaptığı açıklamada, sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hazırlık maçları yaptık, ama asıl maçlar şimdi başlıyor. Ankaraspor ile yapacağımız mücadele çok önemli. Başkentte galip gelerek lige iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Geçen yıl yaşadıkları olumsuzlukları bu yıl yaşamak istemediklerini ifade eden Serkan Balcı, şöyle konuştu: "Takım olarak elimizden geleni yapacağız. Yeni bir takımız. Kamp boyunca birlikte olduk. Sezon öncesi herkes kenetlendi. Halk başarıya aç, biz de açız. İnşallah hep birlikte bu sene istediğimiz gibi bir yıl geçiririz. Lig uzun bir maraton. Zaman zaman kötü futbol ile galibiyetler de olabilir. Ama biz hep iyi oynayan, izleyene keyif veren ve iyi sonuçlar alan bir takım olmak amacındayız."



Serkan Balcı, taraftarların da olumsuz şeylerden kaçınmasını istediklerini kaydederek, "Geçen yıl 5 maç hem biz onlara kavuşamadık hem de onlar bize kavuşamadı." diye konuştu. Serkan Balcı, ofansif oynamayı artık benimsediğini ve bu sezon goller atmak istediğini de sözlerine ekledi.



Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Necmettin Aytekin, sabırlı olunması halinde camiayı çok iyi günlerin beklediğini söyledi. Aytekin, yaptığı açıklamada, bu sezon yeni ve güçlü bir kadro ile yola çıktıklarını belirterek, "Taraftarı, teknik kadrosu, futbolcusuyla bir bütünleşme sağlandı. İstanbul'da yaz sıcağında bir hazırlık maçını 30 bin kişiye oynuyoruz. Kombine bilet satışlarımızla tribünlerin büyük bölümünü kapattık. Herkeste heyecan var. Biz, bu heyecanı en üst neticeye vardırmak istiyoruz. Herkes sabırlı olursa çok iyi günlerin bizi beklediğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.



