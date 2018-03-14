T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon Havalimanı'nda ambulans uçak acil iniş istedi

Uçak, ikmalden sonra tekrar uçuşa geçti ancak 10 dakika sonra teknik sorun şüphesi ile alana iniş yaptı

14 Mart 2018 15:03

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçak herhangi bir sorun olmadan alana güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

NTV'nin haberine göre, yakıt ikmali sonrası kalkan uçağın pilotu, yaklaşık 10 dakika sonra teknik arıza şüphesi olduğunu belirterek acil iniş izni istedi.

Bunun üzerine havalimanı uçuşa kapatıldı. Trabzon Havalimanı'na gelen uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Tedbir amaçlı, havalimanına itfaiye araçları sevk edildi. Bir hasta ile 4 mürettebatın bulunduğu ambulans uçak, bir süre sonra havalimanına iniş yaptı. Uçak, havalimanında teknik bakıma alınacak.

ETİKETLER

Trabzon havalimanıuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24