Trabzon Havalimanı'nda ambulans uçak acil iniş istedi

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçak herhangi bir sorun olmadan alana güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

NTV'nin haberine göre, yakıt ikmali sonrası kalkan uçağın pilotu, yaklaşık 10 dakika sonra teknik arıza şüphesi olduğunu belirterek acil iniş izni istedi.

Bunun üzerine havalimanı uçuşa kapatıldı. Trabzon Havalimanı'na gelen uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Tedbir amaçlı, havalimanına itfaiye araçları sevk edildi. Bir hasta ile 4 mürettebatın bulunduğu ambulans uçak, bir süre sonra havalimanına iniş yaptı. Uçak, havalimanında teknik bakıma alınacak.