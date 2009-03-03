Trabzon golcüleriyle gülüyor

Gökhan Ünal ve Umut Bulut 9'ar gol olmak üzere, Trabzonspor’un bu sezon 30 golünün 18'ini kaydettiler. İki oyuncunun gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi, 45 puanının 36'sını topladı.
Turkcell Süper Lig'de 45 puan ile averajla Sivasspor'un ardından 2. sırada yer alan Trabzonspor'da, forvet oyuncuları Gökhan Ünal ve Umut Bulut, takımlarına önemli katkı sağlıyorlar.
Sezon başında Kayserispor'dan alınan Gökhan Ünal ve Umut Bulut 9'ar gol olmak üzere bordo-mavili takımın 30 golünün 18'ini atmayı başardılar. İki futbolcu, Karadeniz ekibinde gollerin yüzde 60'ını kaydetmiş oldu.
Ligde 45 puanı bulunan Trabzonspor, bu iki oyuncun gol attığı maçlarda 36 puan toplamayı başardı.
DEPLASMANDA DAHA GOLCÜLER
Gökhan Ünal ve Umut Bulut, deplasmanlarda daha fazla gol kaydettiler. Gökhan 5 gol, Umut ise 6 golü deplasmanda kaydetti.
Umut ve Gökhan böylece toplamda elde ettikleri 18 golün 11'ini dış sahalarda attılar.
ATTIKLARI GOLLER
Gökhan Ünal ve Umut Bulut'un ligde yapılan maçlarda attıkları goller şöyle:
Gökhan Ünal
Trabzonspor-Ankaraspor (2-0).......: 1 gol
Denizlispor-Trabzonspor (0-1)........: 1 gol
Trabzonspor-Antalyaspor (3-2)......: 1 gol
Trabzonspor-Gaziantepspor (1-1)...: 1 gol
İ.Belediye-Trabzonspor (0-4).........: 1 gol
Trabzonspor-Eskişehirspor (2-1).....: 2 gol
Ankaraspor-Trabzonspor (0-2).......: 1 gol
Beşiktaş-Trabzonspor (1-1)...........: 1 gol
Umut Bulut
Trabzonspor-Antalyaspor (3-2)......: 1 gol
Konyaspor-Trabzonspor (2-3)........: 1 gol
Gençlerbirliği-Trabzonspor (0-1).....: 1 gol
Kayserispor-Trabzonspor (1-1)......: 1 gol
Trabzonspor-Kocaelispor (2-1)......: 1 gol
Bursaspor-Trabzonspor (2-1)........: 1 gol
Ankaraspor-Trabzonspor (0-2)......: 1 gol
Trabzonspor-Ankaragücü (2-1).....: 1 gol
Antalyaspor-Trabzonspor (0-1).....: 1 gol