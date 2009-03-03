Trabzon golcüleriyle gülüyor



Gökhan Ünal ve Umut Bulut 9'ar gol olmak üzere, Trabzonspor’un bu sezon 30 golünün 18'ini kaydettiler. İki oyuncunun gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi, 45 puanının 36'sını topladı.





Turkcell Süper Lig'de 45 puan ile averajla Sivasspor'un ardından 2. sırada yer alan Trabzonspor'da, forvet oyuncuları Gökhan Ünal ve Umut Bulut, takımlarına önemli katkı sağlıyorlar.



Sezon başında Kayserispor'dan alınan Gökhan Ünal ve Umut Bulut 9'ar gol olmak üzere bordo-mavili takımın 30 golünün 18'ini atmayı başardılar. İki futbolcu, Karadeniz ekibinde gollerin yüzde 60'ını kaydetmiş oldu.



Ligde 45 puanı bulunan Trabzonspor, bu iki oyuncun gol attığı maçlarda 36 puan toplamayı başardı.



DEPLASMANDA DAHA GOLCÜLER



Gökhan Ünal ve Umut Bulut, deplasmanlarda daha fazla gol kaydettiler. Gökhan 5 gol, Umut ise 6 golü deplasmanda kaydetti.



Umut ve Gökhan böylece toplamda elde ettikleri 18 golün 11'ini dış sahalarda attılar.



ATTIKLARI GOLLER



Gökhan Ünal ve Umut Bulut'un ligde yapılan maçlarda attıkları goller şöyle:



Gökhan Ünal

Trabzonspor-Ankaraspor (2-0).......: 1 gol

Denizlispor-Trabzonspor (0-1)........: 1 gol

Trabzonspor-Antalyaspor (3-2)......: 1 gol

Trabzonspor-Gaziantepspor (1-1)...: 1 gol

İ.Belediye-Trabzonspor (0-4).........: 1 gol

Trabzonspor-Eskişehirspor (2-1).....: 2 gol

Ankaraspor-Trabzonspor (0-2).......: 1 gol

Beşiktaş-Trabzonspor (1-1)...........: 1 gol



Umut Bulut

Trabzonspor-Antalyaspor (3-2)......: 1 gol

Konyaspor-Trabzonspor (2-3)........: 1 gol

Gençlerbirliği-Trabzonspor (0-1).....: 1 gol

Kayserispor-Trabzonspor (1-1)......: 1 gol

Trabzonspor-Kocaelispor (2-1)......: 1 gol

Bursaspor-Trabzonspor (2-1)........: 1 gol

Ankaraspor-Trabzonspor (0-2)......: 1 gol

Trabzonspor-Ankaragücü (2-1).....: 1 gol

Antalyaspor-Trabzonspor (0-1).....: 1 gol



