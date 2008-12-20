Trabzon Gökhan ile güldü!..

Kırmızı kart

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Liderlik koltuğunu geri almak için sahaya çıkan Trabzonspor, ilk yarıda istediği hücum organizasyonlarını geliştirmek için topu daha fazla Eskişehirspor yarı alanında tutma çabasındaydı. Konuk Eskişehirspor ise Avni Aker'den bir sürpriz yapmak ve büyük takımlar karşısında sergilediği başarılı performansı devam ettirmek istiyordu.Hafta içerisinde gergin günler yaşayan Trabzonspor Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son maçında Eskişehirspor'u 1-0 geriye düşmesine karşın müthiş bir mücadele göstererek 2-1 mağlup etmeyi başardı ve ligin devre arasına moralli girdi.Trabzonlu futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Eskişehirspor'un tek golü 23. dakikada Brezilyalı forvet Anderson'dan gelirken, Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golleri 35 ve 76. dakikalarda son haftaların suskun ismi Gökhan Ünal'dan attıBu sonucun ardından Trabzonspor puanını 34'e yükseltirken, Eskişehirspor 18 puanda kaldı.Hüseyin Avni AkerFırat Aydınus, Bülent Gökçü, Erdinç SezertamSylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Gökhan, UmutIvesa, Bülent Ertuğrul (Dk. 37 Poljak), Tayfun, Ahmet, Sezgin, Koray, Emre, Doğa, Serdar, Youla, AndersonDk. 36, Dk. 76 Gökhan (Trabzonspor), Dk. 24 Anderson (Eskişehirspor)Dk. 45 Koray (Eskişehirspor)TayfunTurkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile Eskişehirspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.10. dakikada sol kanattan Cale'nin ortasında ceza sahasında bulunan Gökhan ve Umut'u aşan top, sağ kanattaki Serkan'a kadar gitti. Serkan'ın tekrar ceza alanına yaptığı ortada Selçuk'un yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivesa'da kaldı.11. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Umut, topu daha gerideki Yattara'nın önüne çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.24. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Serdar, ceza sahasına ortasını yaptı.Trabzonsporlu defans oyuncularına rağmen Anderson'un ayak koyduğu top, filelerle buluştu: 0-128. dakikada Umut'un ceza alanında yerde kalması üzerine hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gineli oyuncu Yattara'nın penaltı vuruşunda kaleci Ivesa yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.36. dakikada Selçuk'un ara pasında ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ivesa'nın sağından filelerle buluşturdu: 1-1Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.