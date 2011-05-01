Trabzon Gaziantep'i farklı yendi: 3 - 0

T24-

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası her iki ekip de dengeli bir oyun ortaya koyarken, bu bölümün ardından Trabzonspor maçta ağırlığını koyarak, ilk yarıyı farklı bir sonuçla kapadı.

23. dakikada Dany'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazandığı penaltı atışını Burak ile değerlendirerek öne geçmeyi başaran bordo-mavililer, daha sonra 10 kişi kalan rakibi karşısında Pawel Brozek ve yine Burak'ın kaydettiği gollerle soyunma odasına 3-0 gibi bir sonuçla önde gitmeyi başardı.

10. dakikada Pawel Brozek'in ara pasında, ceza alanında topla buluşan Burak'ın pasında Umut meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, yardımcısının bayrağına uyarak Burak'ın ofsayt pozisyonda olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

22. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Jaja'nın pasında ceza alanına girerek kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Burak, Dany'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır bu futbolcuya kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi.

23. dakikada Burak'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Karcemarskas sağ tarafına giden topu yatarak çeldi. Ancak pozisyonu takip eden Burak, tekrar topla buluşarak meşin yuvarlağı bu kez yerdeki Karcemarskas'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0

32. dakikada Pawel Brozek'in pasında, soldan ceza alanına giren Jaja'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

36. dakikada Egemen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Pawel Brozek'in kafa vuruşunda, top kaleci Karcemarskas'ın solundan filelere gitti: 2-0

40. dakikada Wagner'in sağdan ceza alanına ortasında, Glowacki'nin ters kafa vuruşunda kaleci Tolga Zengin, topu kornere çeldi.

42. dakikada Serkan'ın soldan ortasında, savunmanın uzaklaştıramadığı top ile arka direkte buluşan Umut'un şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Jaja'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Karcemarskas, sol tarafına doğru gelen topu çeldi.

44. dakikada Selçuk'un ara pasında topla ceza alanına giren Burak, kaleci Karcemarskas'ı geçerek topu filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Giray'ın kafa vuruşunda, top kaleci Karcemarskas'da kaldı.

59. dakikada yine benzer şekilde Selçuk'un sağdan korner atışında, ceza alanı içindeki Giray'in kafa şutunda, kaleci Karcemarskas, üzerine doğru gelen topu kontrol etti.

64. dakikada sağdan ceza alanına giren Serkan'ın çapraz pozisyondaki şutunda kaleci Karcemarskas, topu kornere çeldi.

67. dakikada Cenk'in pasında, ceza alanında içindeki Olcan'ın yerden vuruşunda, kaleci Tolga sol köşesine doğru giden topu yatarak kornere gönderdi.

68. dakikada Ivan De Souza'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazındaki Ismail Sosa'nın şutunda, top yandan auta gitti.

70. dakikada Alanzinho'nun pasında ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Umut'un vuruşunda, kaleci Karcemarskas'dan dönen topu Pawel Brozek'den önce araya giren savunma uzaklaştırdı.

77. dakikada Selçuk'un derinleme pasında, sağdan ceza alanına giren Burak'ın kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki plase vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

78. dakikada Selçuk'un pasında, ceza alanı dışından Burak'ın şutunda, kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

80. dakikada Cenk'in kullandığı serbest atışta, kaleci Tolga Zengin sağ köşesine doğru gelen topu çelmeyi başardı.

83. dakikada sağ kanattan ilerleyen Burak'ın ceza alanına gönderdiği topa kaleci Karcemarskas'ın da öne çıktığı pozisyonda savunmadaki Yalçın'ın ters vuruşunda, kaleye doğru yönelen meşin yuvarlak direğin dibinden kornere çıktı.

Karşılaşma bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx

Trabzonspor: Tolga xxx, Serkan xxx, Giray xxx, Glowacki xxx, Egemen xxx, Colman xxx (Dk. 87 Barış ?), Selçuk xxx, Jaja xxx (Dk. 61 Alanzinho x), Burak xxx, Umut xxx, Pawel Brozek xxx (Dk. 71 Engin Baytar x)

Gaziantepspor: Karcemarskas x, Serdar x, Emre x, Dany x, Ivan De Souza x, İsmael Sosa x, Hürriyet xx, Murat x (Dk. 35 Yalçın x), Olcan xx (Dk. 77 Popov x), Wagner x (Dk. 58 Orhan x), Cenk x

Goller: Dk. 23 (penaltıdan) ve Dk. 44 Burak, Dk. 36 Pawel Brozek (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 22 Dany (Gaziantepspor)

Sarı Kart: Dk. 49 Glowacki (Trabzonspor)