Trabzon galibiyetle kapattı



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda çeyrek finale yükselme şansını daha önce kaybeden Trabzonspor, Bank Asya 1. Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni Gökhan Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti.



Fortis Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme şansı kalmayan Trabzonspor, grubun son maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı.



İki takımın da tur şansı olmadığı için prestij mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip kaleye daha etkili gelen bordo-mavililer, 77. dakikada tecrübeli oyuncu Gökhan Ünal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Kalan sürede başka gol olmazken, Trabzonspor sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 4'e yükselten bordo-mavililer, grubu dördüncü sırada noktalayarak Fortis Türkiye Kupası'na veda etti.



TRABZONSPOR: 1 - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0



Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Gökhan Güneşer, Engin Gökçe, Erdem Gökalp

Trabzonspor: Sylva, Tayfun (Dk. 78 Barış), Egemen, Giray, Cale, Ceyhun (Dk. 46 Selçuk), Göksu, Colman, Yattara, Umut (Dk. 46 Gökhan Ünal), Isaac

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser, Güngör, Mustafa Şahintürk (Dk. 58 Ahmet), Cafercan, Uğur (Dk. 71 Mehmet), Kadir, Efecan, Osman, Onur, Gökhan (Dk. 80 Fatih), Mustafa Marangoz

Gol: Dk. 77 Gökhan Ünal (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Tayfun, Dk. 29 Cale, Dk. 42 Giray, Dk. 71 Isaac, Dk. 75 Selçuk (Trabzonspor), Dk. 22 Mustafa Marangoz, Dk. 39 Mustafa Şahintürk (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)



MAÇTAN DAKİKALAR



66. dakikada Selçuk'un orta alandan uzun pasında, ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Göksu'nun kaleci Eser ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



77. dakikada Göksu'nun uzun pasında, Gökhan Ünal yerden seken topu kafa ile kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-0



84. dakikada Colman'ın ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Eser parmaklarının ucuyla topu üsten kornere göndermeyi başardı.



89. dakikada Efecan'ın ceza sahası içinden şutunda, savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.



90. dakikida Colman'ın pasında topla buluşarak ceza alanı içinde kaleci Eser ile karşı karşıya kalan Isaac'ın şutunda kaleciyi geçen top az farkla auta çıktı.



Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

