Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 2 golle güldü

Maçtaki önemli anlar 90+4 Trabzonspor 0-2 Galatasaray. Maç sonucu. 85' Galatasaray'da Radamel Falcao oyuna girdi. Çıkan isim Belhanda. 75' Galatasaray'da Ömer Bayram sarı kart gördü. 68' Arda Turan oyundan çıkarken yerini Emre Akbaba'ya bıraktı. 65' Vitor Hugo oyundan çıktı, yerine Hosseini oyunda. 55' (GOL) Galatasaray Oğulcan'ın golüyle 2-0 öne geçti. Oğulcan Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. 45+2' İlk yarı sona erdi. 44' (GOL) Galatasaray, Arda Turan'ın golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 42' Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Emre Kılınç'a yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. 35' Trabzonsporda Flavio sarı kart gördü. 34' Oyuna devam edemeyen Feghouli yerine Ömer Bayram oyunda. 29' Galatasaray'da Feghouli sakatlık geçirdi. 23' Galatasaray'da Nwakaeme'yi faul ile durduran Omar sarı kart gördü. Maçtaki ikinci sarı kart. 14' Topu eliyle kesen Taylan Antalyalı sarı kart gördü. Sınırda olan Taylan, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. 10' Flavio orta sahada topu kaptı, Djaniny'e verdi, topu sürükleyen Djaniny, Okan ile karşı karşıya kaldı ama vuruşu auta çıktı. 6' Galatasaray ceza sahası çevresinde kısa paslar ile Feghouli'yi topla buluşturdu, Cezayirli orta sahanın vuruşu az farkla dışarı çıktı. Maçın ilk tehlikeli pozisyonu.