Trabzon formalite maçında



Fortis Türkiye Kupası daha önce gruptan çıkma şansını yitiren iki takımın maçında Trabzon'da Trabzonspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bugün 13.30'da karşılaşacak.





Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Antalyaspor ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma ümidini kaybeden Trabzonspor, gruptaki son maçında bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.



Bordo-mavililerde sakat ve cezalı oyuncusu bulunmuyor.



Trabzonspor'da Teknik direktör Ersun Yanal'ın forma şansı bulamayan bazı oyunculara da görev vermesi bekleniyor.



Grupta ilk 3 maç sonunda tek puanı bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek grubu galibiyetle tamamlamak istiyor.



Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Gökhan Güneşer yönetecek.



Trabzonspor'un bugünkü karşılaşmaya Onur, Tayfun Cora, Giray, Egemen, Cale, Hüseyin, Ceyhun Gülselam, Colman, Barış Memiş, Isaac ve Umut Bulut onbiri ile sahaya çıkması bekleniyor.

