Trabzon Fikir Kulübü: Hrant, Trabzonsporluların kardeşidir

AGOS Gazetesi’nin suikasta uğrayan eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü kaldırımın hemen yayında bulunan merdivenler geçen hafta bordo-mavi renklere boyanmasının ardından, Trabzon Fikir Kulübü burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Hrant Dink bu ülkenin mücevheri ve gerçek Trabzonsporluların da kardeşidir” denildi.

Gazeteci Hrant Dink’in AGOS gazetesinin önünde öldürüldüğü yere yakın Şafak Sokak girişindeki merdivenler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bordo mavi renge boyandı. Bordo mavi rengin, Dink’i öldüren Ogün Samast’ın memleketi Trabzon’un takımı Trabzonspor ’un renkleri olması nedeniyle kamuoyunda tartışmalar yaşandı. Tartışmaların büyümesinin ardından Şişli Belediyesi görevlileri merdivenleri önce griye ardından da sarı kırmızıya boyadı.

Radikal ve DHA’nın haberine göre, Trabzon Fikir Kulübü üyesi bir grup, yaşanan tartışmaların Trabzon ve Trabzonspor’un üzerinden yapılması nedeniyle yaşadıkları üzüntüleri dile getirmek amacıyla bugün AGOS Gazetesi’ni ziyaret etti.

Boyanan merdivenler üstünde açıklama basın açıklaması yapan grup adına konuşan Başkan Yavuz Saltık, daha sonra AGOS Gazetesi’ni ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Karin Karakaşlı ile görüştü.

“Ortak paydasını Trabzon veya Trabzonspor sevdasında bulmuş Trabzon Fikir Kulübü üyeleri olarak, Trabzonspor’un ve Trabzonsporluluğun, nerede durduğu neye yakın durması gerektiği konusunda kamuoyunu bilgilendirme noktasında sorumluluk hissettik” denerek başlanan açıklama şöyle:

Azınlık olmayı biliriz

“Bu ülkede futbol devrimini, Anadolu ihtilalını, egemenlerin ve ‘çok’ların karşısına dikilerek, onlara rağmen gerçekleştirmiş kulüp Trabzonspor’dur. Bu yüzden Trabzonspor ve Trabzonsporlu ‘az olanın, azınlığın’ bu güzel oyundaki güçlü sesidir. Trabzonspor ve Trabzonsporlu ‘az’ olan azınlığın’ değerini, işte bu yüzden en iyi bilmesi gerekendir.

Gayrimüslim kardeşlerimin sadece ‘azınlıkta’ oldukları için bile ‘çok’ olanlardan daha fazla ihtimamı hak ettiklerini de, yüzyıllarca onlarla yan yana yaşamış ve birlikte yaşamışlığın sağladığı nice beşeri değeri insanlığa gururla sunan yine en iyi Trabzonlu ve Trabzonsporlular bilmektedir.

Bu ülkenin mücevherlerinden Hrant Dink kardeşimizin katlinin, Trabzon şehri ve Trabzonlulukla yan yana ifade edilmesi, o acı günden beri yüreğimizi acıtan bir yarayken, bugün geldiğimiz noktada gönül verdiğimiz bordo-mavi renklerimiz, yeni ve çirkin bir provokasyona alet edilmeye çalışılmaktadır.

Sorumluları bulunsun

Değerli basın mensupları;

Hrant kardeşimizin katledildiği yerin sadece 5 metre ötesindeki merdivenlerin, Trabzonspor’un renklerine boyanarak, bir kere daha birlikte yaşama kültürüne yapılmak istenen mütecavüz eylemin sorumlularının bulunmasını, herkesten çok bizler istiyor ve bekliyoruz.

Bu ve benzeri provakatif girişimlerin ulusal ve uluslararası planlayıcılarının Trabzon şehrini ve insanını hedef seçmesine asla boyun eğmeyeceğiz! Asla bu kimliği kabullenmeyeceğiz! Kardeşlik kültürüne inancımızla bu oyunu bozacağız!

‘Gücün adaleti değil, adaletin gücü’ söylemiyle, son yıllarda maruz kaldığı, haksızlığa karşı mücadelesini sürdüren Trabzonspor, ne gelip geçici kendini bilmez yönetimlerin, ne de ağzı ve sütü bozuk kitlelerin malıdır. Bir kez daha yüksek sesle haykırmak istiyoruz:

Trabzonspor; Avni Aker’in profesyonel futbol kültürü tutkusunda, Kazım Koyuncu müziğinin coşkusunda, Dozer Cemil’in mücadele azminde ve İdmanocağı’nın unutulmaz kalecisi ve doktoru Krino Kafato’nun eşsiz sağduyusunda cisimleşmiş bir ruhla, takımı sahiplenen gerçek Trabzonsporlularındır.

Hrant Dink bu ülkenin mücevheri ve gerçek Trabzonsporluların da kardeşidir.

Faşizme direnerek; inatla…

Karadeniz inadıyla…”